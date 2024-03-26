全盈打造低碳支付生態聯盟 Q4起開放一般用戶

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-26 17:39

因應碳有價時代來臨，全家 (5903-TW) 旗下全盈支付今 (26) 日宣布運用金融支付優勢，將以業界唯一「金流帶碳流」為概念出發，攜手 13 大企業夥伴，組建全台首個串聯產業學界、橫跨 5 大業別的「低碳支付生態聯盟」，預計於第四季逐步開放一般用戶使用，並期許，3 年內號召 3100 家企業加入。

全盈說明，低碳支付生態聯盟首波參與品牌包括元大銀行、台新創投、玉山銀行、全家便利商店、奉茶行動、屈臣氏、益欣資訊、配客嘉、微程式、萬事達卡、精誠資訊、歐萊德和樺晟集團，共同宣示響應 2050 淨零碳排綠生活的永續願景。

全盈支付以金流帶碳流為概念，於去年 11 月獨創「減碳贏家」沙盒服務，透過「可量化」、「多場景」、「員工參與」和「低碳循環」4 大特色，讓金融支付得以量化低碳消費行為，進而將碳流管理觀念落實在生活場景。

全盈支付董事長薛東都表示，要扮演企業、民眾與政府間的橋梁，積極培養用戶低碳消費的生活習慣，減碳贏家已橫跨「金融」、「零售」、「科技資訊」、「化妝品製造」和「交通運輸」等五大產業，未來將持續擴增合作企業陣容。

薛東都進一步提到，預計於第四季逐步開放一般用戶使用，並期許，3 年內號召累計 100 家企業加入，以支付即服務的理念實踐低碳永續循環，打造多贏共好的局面。

全盈支付將用戶低碳消費行為換算為減碳紀錄，具體量化用戶減碳成果，囊括全家便利商店、元大銀行 APP、O’right 歐萊德綠建築總部、奉茶行動飲水站等線上線下場景，未來若使用玉山悠遊聯名卡搭乘大眾運輸工具也可累積。