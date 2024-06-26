電支龍頭街口支付正式開通TWQR購物功能 可綁信用卡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-01 18:32

政府去年底力推電支跨機構共用平台 TWQR，各家電子支付業者陸續上線，但獨缺電子支付龍頭街口支付，公司今 (1) 日正式宣布開通「購物」功能，民眾即日起將可於全台 TWQR 店家使用街口支付 App 進行掃碼付款，街口也是繼全支付後，第二家可採信用卡支付的業者。

民眾可先將街口支付 App 升級至最新版本，只要看到全台有張貼「TWQR 立牌」的實體商家，付款時打開街口支付 App、點擊首頁「掃描條碼」對準 TWQR QR Code、輸入支付金額即可完成結帳。

街口支付表示，民眾可自由選擇使用信用卡、街口帳戶、街利存帳戶或各家銀行帳戶，更同享街利存帳戶 2% 街口幣無上限、街口帳戶 1% 街口幣無上限等支付工具回饋。

街口支付總經理范庭甄表示，為實現非現金支付交易的國家目標，街口支付即日起開通 TWQR「實體購物」掃描 QR Code 交易服務，期能解決以往因各家支付 QR Code 無法互通，商家於櫃檯擺放許多立牌、民眾結帳不便的痛點。

現階段先協助合作商家完成 TWQR 立牌更換，並提供完整教育訓練與使用說明，讓街口商家及用戶都能輕鬆透過 TWQR QR Code 完成收付款，下一步將推出更多行銷優惠，持續養成民眾使用 TWQR 服務習慣。

暑假旅遊旺季將至，街口支付也推出多項獨家活動優惠，包括旅日民眾於日本當地適用商家消費享最高 4.5% 無上限活動將延長至年底，而國內親子出遊也有機會拿高額回饋，7 月每週末於六福村、遠雄海洋公園、兒童新樂園、Xpark 等數百家遊樂場域使用街口付款，享隨機返幣最高 100%，於 Klook、KKday 消費再贈 5 折街口遊樂券；9 月底前開立街利存帳戶可拿最高 400 元開戶禮、付款筆筆最高 3% 回饋無上限。