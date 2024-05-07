第三方支付市場大洗牌！這2家竄起 蝦皮擺脫申設電支包袱

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-07 19:36

國內第三方支付市場出現洗牌！根據金管會最新統計，Uber Eats 及 91APP 日均餘額突破 10 億元關卡，連同原先就低於 20 億元的 LINE Pay、拍付國際、藍新、綠界、富胖達 (foodpanda) 共計 7 家，未來都是申設電支執照的重點觀察對象；而「樂購蝦皮」因其電商平台積極開設店到店，日均餘額不僅未超過 20 億元門檻、甚至連 2 年低於 10 億元，離申設門檻越來越遙遠。

金管會每年第一季都會調查第三方支付業者前一年日均餘額狀況，銀行局副局長林志吉表示，經查，並未新增跨過 20 億元門檻的業者。落在 10-20 億元的業者包括連加網路 (LINE Pay)、拍付國際、藍新科技、綠界科技、富胖達 (foodpanda)，5 家都是 2022 年的名單，而 2023 年新增優食台灣 (Uber Eats) 及九易宇軒 (91APP)，總計 7 家，都是下一波有可能升格電支的業者。

金管會於 2021 年 6 月 30 日修正發布「電子支付機構管理條例第五條第二項授權規定事項辦法」，將代理收付款項總餘額之「一定金額」自新台幣 10 億元修正調高為 20 億元。

受到市場關注的樂購蝦皮，2019 年代收代付金流的日均餘額一度高達 31 億元，達到應納管門檻，依法須增資並申設電子支付機構受監理，但因中資疑慮，未能獲得經濟部投審會增資許可，2021 年 8 月金管會廢止「蝦皮支付公司」專營電子支付機構業務許可。

樂購蝦皮 2021 年日均餘額已經下滑至 10-20 億元之間，2022 年更進一步跌破 10 億元大關，2023 年亦低於 10 億元。

林志吉指出，蝦皮近年廣設店到店，已有新的收付模式，逐漸從線上代收轉型為實體代收，簡而言之，電商自行收款即可，無須透過樂購蝦皮代收款，因此不必計入第三方支付日均餘額內，使得金額持續下滑，連續 2 年未超過 10 億元。