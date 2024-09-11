〈國泰金看經濟〉今年GDP成長上修至3.7% 估央行利率按兵不動

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-11 17:27

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國泰金 (2882-TW) 攜手台大產學團隊今 (11) 日舉辦 2024 年第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，此次上修 2024 年經濟成長率預估值至 3.7%，並首次預測 2025 年經濟成長率 2.8%，2024 年 CPI 年增率估 2.1% 不變，預期 2025 年可降至 1.8%，台灣央行下周可望維持利率不變，再升息的可能性不高；第四季金融情勢將續處「寬鬆」區間。

國泰台大產學合作計畫教授徐之強表示，這是首次同時採用及時預測 (Nowcasting) 方法，進行短期成長率的預測，小幅上修 2024 年經濟成長率預估值至 3.7%，研判有 80% 的機率落在 3.2-4.2%(原為 3.0-4.6%)；並首次預測 2025 年經濟成長率為 2.8%，研判有 80% 的機率落在 1.8%~3.7%。

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徐之強解釋，觀察全球製造業 PMI 是領先指標，預測未來 6 個月的景氣動向，從 8 月份的最新調查顯示，已連二月陷入萎縮區間，顯示未來半年不像過去半年表現那麼強勁。

徐之強認為，美國就業市場恐進一步降溫，中國復甦稍停滯，各家機構幾乎都預測二大主要經濟體明年經濟成長率將不如今年，至於歐、日景氣則受惠於工資帶動消費成長，全球景氣略顯分化，但仍穩定成長。

台灣景氣方面，由於 AI 相關需求量產，資通相關出口表現強勁，推動投資持續復甦，消費動能亦將受助於景氣成長及股市熱絡。美中景氣波動、地緣政治、跨境貿易限制為明年三大主要風險挑戰。

展望第四季，儘管 AI 需求帶動資通產品出口與相關投資增加的趨勢不變，惟美國總統大選不確定性將使短期企業投資陷入觀望，且通膨與利率仍相對偏高，可能限制民間消費擴張程度，整體景氣將低檔震盪。國泰台大團隊評估，第四季台灣經濟氣候將呈現景氣轉弱之「陰」，季成長率將較第三季略為放慢，出現機率在 60% 以上。

徐之強說，台灣核心 CPI 已連 5 月維持 2% 以下，隨國際景氣與通膨降溫，預期第四季台灣通膨可望進一步下滑，加上 Fed、ECB 緩步降息，預料央行再升息機會不大，將維持利率不變。