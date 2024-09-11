〈稅收統計〉8月房地合一稅連13紅創同期新高 實徵71.45億年增8成2

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-11 19:31

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近來新青安導致房貸限縮的消息頻傳，但 8 月稅收反映房市熱度未減。財政部今 (11) 日公布最新稅收統計，8 月房地合一稅實徵約新台幣 71.45 億元、創歷年同月新高，年增 81.8%，帶動前 8 月房地合一稅實徵 293.1 億元、續創同期新高，年增 87.9%。

財政部公布 8 月全國稅收 1,708 億元、年增 0.3%；累計 1 至 8 月稅收 2 兆 ,219 億元、創歷年同期新高，年增 2.6%。其中，與房地交易相關的稅目，8 月、前 8 月的土增稅、契稅、房地合一稅均呈年增格局，土增稅 79.93 億元，契稅 17.76 億元，個人房地合一稅 71.45 億元。

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財政部統計處副處長劉訓蓉表示，8 月雖逢民俗月，股市回檔修正，銀行因房貸趨於緊縮調控等因素，影響房市量能，但預售屋交屋潮挹注，新青安撥貸處於相對高檔，8 月六都買賣移轉棟數呈現月減，但與去年相比仍年增 21.4%，顯示自住需求強勁，加上建商購地、指標科技企業擴廠效應，不動產交易動能維持穩健。