民眾買房、出國衝擊百貨業？新光三越吳昕陽這樣解讀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-11 15:08

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新光三越總經理吳昕陽今 (11) 日表示，國人出國旅遊熱潮對整體商場有影響，的確上半年沒有達到原本預期，而首購族積極進場買房「相信有」對消費產生部分排擠效果，但整體來看，「還算是 comfortable」，今年以來業績仍成長約 1.7%。

吳昕陽認為，購屋族背負房貸對消費動能的影響，相信是有，但家用業種也看到明顯成長，同時，出國潮影響部分消費動能。

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另一方面，吳昕陽也提到，今年電價的調整約使電費增加 17%，是今年商場最大的壓力，不過，透過同仁的各種努力已節約了約 1.5%。

吳昕陽再次強調，「只有看到好」，新光三越會積極將線上無法完成的事情，在線下場域積極發展，例如餐飲、策展，並透過線上線下、大數據的整合，更充分了解客戶需求，進而引導出客戶潛在需求，「讓行銷自動化」。

新光三越執行副總經理吳昕昌也不諱言，雖民眾消費力部分轉向國外，新光三越仍堅持不下修營業額、不改預算，朝目標去進行，並汰舊換新品牌，並持續在全台找尋布局機會。

即將進入第四季的傳統百貨周慶旺季，除了百貨的積極促銷，吳昕陽提到，將推出員工的 app 來發展出員工社區、員購，希望從本部向下延伸至全店、甚至是專櫃人員，最終達成約 2 萬多人的規模。