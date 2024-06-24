〈國泰金看經濟〉看好3面向 國泰台大上修今年GDP預測值至3.6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-24 20:06

國泰金 (2882-TW) 攜手台大產學團隊今 (13) 日舉辦 2024 年第二季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，由於 AI 發展帶來結構需求，加上民間消費熱絡與投資底部回升，台灣景氣表現較原先預期為佳，因此上修 2024 年台灣經濟成長率預測值，由 3.0% 調高至 3.6%，研判有 80% 的機率落在 3.0~4.6% 之間 (原為 2.2~4.0%)。

國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強教授指出，台灣出口維持較高成長、企業投資回溫，且股市穩健支持民間消費，抵消物價偏高之影響，本團隊評估，第三季台灣經濟氣候 (以月 GDP 變動率衡量) 雖呈現景氣轉弱之「陰」，出現機率在 60% 以上，惟相較第二季底成長動能略有改善。

加拿大及歐洲央行陸續啟動降息，加上 Fed 年底前降息之期待升溫，第二季美、歐金融情勢維持寬鬆局面。國泰台大團隊研判，主要央行逐漸放鬆緊縮力道，且台灣通膨下降速度緩慢，下半年台灣央行將維持利率不變；第三季台灣金融情勢指數 (FCI) 將續處「寬鬆」區間。

全球主要國家景氣表現分化，美國製造業稍有降溫但仍有韌性，歐洲景氣回穩，中國景氣隨出口改善而稍有復甦。台灣庫存壓力和緩，且 AI 相關需求量產，資通相關出口表現強勁；消費動能因景氣成長與股市熱絡而相對穩健，投資可望隨廠商加大資本支出而明顯改善，內外需前景皆趨向正面。

國泰台大團隊上修 2024 年台灣 GDP 預測值至 3.6% (原為 3.0%)，研判有 80% 的機率落在 3.0~4.6% 之間 (原為 2.2~4.0%)。

展望第三季，AI 結構性需求支持出口較高成長，搭配廠商擴大資本支出帶動投資回溫，且股市穩健為民間消費帶來正面支撐，抵消物價偏高之影響，月 GDP 成長動能將溫和攀高。

國泰台大團隊評估，第三季台灣經濟氣候 (以月 GDP 變動率衡量) 雖呈現景氣轉弱之「陰」，惟相較第二季底成長動能略有改善，出現機率將在 60% 以上。

儘管 Fed 對通膨保持警戒態度，然包括瑞士、瑞典、加拿大及歐洲央行已陸續啟動降息，全球央行貨幣政策將逐步轉向寬鬆的預期不變，加上 1Q 美歐財報表現不差、全球 AI 熱潮持續，美、歐金融情勢維持寬鬆。

台灣央行第二季維持政策利率不變，本團隊研判，考量主要央行將維持或放鬆政策緊縮力道，且台灣下半年通膨可降至近 2%，但下降速度緩慢，台灣央行下半年應會維持利率不變。

今年第二季，受到台股行情熱絡及台幣偏貶提振，台灣金融情勢指數 (FCI) 震盪於「寬鬆」區間。展望第三季，本團隊評估，市場持續關注 Fed 降息前景，加上美國總統大選熱度升溫，金融市場波動性可能提高，惟台灣景氣動能向上，多空互抵，預期 FCI 將續處「寬鬆」區間。