〈國泰金看經濟〉「投資要賺用功的錢」投資長示警台股出現2大隱憂

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-13 17:36

台股多頭行情熱絡，今 (13) 日再度叩關 2 萬點，投資人亦開始居高思危，對於近來台股 ETF 申購出現瘋狂吸金熱潮，國泰金 (2882-TW) 投資長程淑芬坦言，目前確實看到資本市場兩大隱憂，分別是當沖比例很高及被動投資流行，強調「投資要賺用功的錢」，還是要回歸基本面，挑選價值型長期穩健的標的，急也急不來。

國泰金攜手台大產學團隊舉辦 2024 年第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，會中談及台股市況，程淑芬指出，當全球市場都有被動投資的時候，對於我們去探索一些有價值的中型公司，可能變得更難，過去大家願意協助這些企業長大的助力不見了，但如果直接去評論全體 ETF 的優劣又不太公平，因為每檔 ETF 的風險設計及選股條件都不盡相同，如同評估一家公司需要研究基本面一樣，被動投資還是要去看它的組成，成分股的公司狀況如何。

從總經面、資金面來看，程淑芬認為，全球景氣情勢仍相當穩健，對於資金持續願意投入到資本市場是有幫助的。

程淑芬進一步指出，總體經濟面確實有較前幾個月的環境好轉，包括降息、經濟成長等面向都更加明朗，從流動性來講，整體動能應該算是沒有太大的風險，唯一較擔心的是漲多、評價是否貴了。

程淑芬表示，觀察部分亞洲市場，其實股市是下跌的，代表可能有修正反映過了，因此，接下來出現較大的風險應該是有限的。此外，根據研究團隊分析，今年景氣復甦應是「前低後高」，傳統上來說，對於資金願意繼續投入也是有一些幫助的。

程淑芬示警，現在看到資本市場出現幾個風險，第一是當沖的比例很高，第二則是被動投資的流行，大量的錢投入類似的個股，這可能「成也是它、敗也是它」，因此，若出現轉折的時候，投資人自己要提早做出判斷，否則會有集中度的風險。