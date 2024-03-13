〈國泰金看經濟〉國泰台大上修今年經濟成長預測至3% 通膨1.9%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-13 16:23

國泰金 (2882-TW) 攜手台大產學團隊今 (13) 日舉辦 2024 年第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，今年以來美國景氣展現韌性，全球製造業信心漸有落底跡象，加上 AI 相關需求帶動出口，國泰台大團隊小幅上修 2024 年台灣經濟成長率至 3.0%，研判有 80% 的機率落在 2.2-4.0%，不過，電價即將調漲，因此將 2024 年通膨預測上修至 1.9%，仍有 2% 警戒線的壓力。

國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強教授指出，本團隊經濟成長預測仍低於主計總處及中央銀行 (預計下周會更新預測)，主要考量首季民間投資恐呈負成長，儘管出口可望較去年同期成長 10%，估超過 1000 億美元，但進口數據有隱憂，其中積體電路設備為 -50%，代表廠商進口設備衰退很大，投資不樂觀。

在國內消費方面，由於去年上半年基期很高，因此，今年首季成長會減緩，另一方面，4 月即將調整電價，恐造成物價上漲壓力，導致消費下滑，雖有成長，但幅度可能不如主計總處預測得這麼好。

國泰台大團隊預估今年經濟成長率由 2.8% 微幅上修至 3%，與主計總處最主要的差異落在上半年，主計總處預測可能有 5% 以上的成長，而國泰台大預估僅 4%，下半年預估值則落差不大。

展望第二季，電子業進入傳統淡季，4 月也面臨電價調整壓力，加上 520 總統正式就職前，兩岸緊張情勢不易明顯舒緩，將限制民間消費及投資復甦動能，內需成長將相對遲緩。本團隊評估，第二季台灣經濟氣候將呈現景氣轉弱之「陰」，出現機率將在 60% 以上。

隨美國經濟數據展現韌性，且 Fed 官員談話對通膨走勢持謹慎態度，3 月降息機率已大幅消褪。徐之強指出，預期下週 FOMC 會議將再度維持利率不變，同時今年 6 月有望展開降息，全年可能降息 3 碼。

鑑於 Fed 今年降息預期幅度和緩，加上台灣通膨尚需反應電價調漲，國泰台大團隊研判，台灣央行下週也將維持利率不變。