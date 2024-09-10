傳日銀下周將維持利率不變 觀察市場波動與7月升息影響

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-10 19:30

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根據外媒周二 (10 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (BOJ / 日本央行) 在下周五 (20 日) 結束為期兩天的貨幣政策後，可能會將利率維持在 0.25% 不變，因為官員仍在留意金融市場的持續波動以及 7 月的升息影響，認為沒有必要上調基準利率。

知情人士透露，日銀考慮到最近的動盪，因此密切留意金融市場，其中包括 8 月初日經 225 指數創下史上最大跌幅，此前幾天該行才上調利率而已。多數經濟學家則認為，8 月市場劇烈波動後，日銀可能會等到 12 月或明年 1 月才會再次升息。

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據了解，修正後的數據顯示，日本經濟在第二季的反彈速度略慢於最初的預期，但仍足夠強勁，讓日銀能夠調整政策設置，即使在今年兩次升息後，按照全球標準，日銀的政策設定仍是超寬鬆。

據悉，日銀官員一邊留意市場、一邊堅持自己的立場，即如果經濟和通膨符合預期，就應該升息。到目前為止近期市場的動盪並未對日銀在 7 月季度展望報告中提出的觀點產生重大影響，因此官員不排除今年晚些時候或者 2025 年初再次升息的可能性，全都取決於經濟和金融市場狀況。

日銀副總裁內田真一 (Shinichi Uchida) 上月表示，央行不會在金融市場不穩定的時候升息。另一位副總裁冰見野良三 (Ryozo Himino) 表示，央行目前的首要任務是密切監控市場。兩人表示美國經濟可能比預期疲軟是官員留意的因素之一，這表明日銀不應該急著進行升息。

隨著日銀升息，官員們正在仔細研究每次升息的影響，以確定最合適的利率水準。就目前而言，如果市場參與者認為日銀覺得日本經濟的名目中性利率至少在 1% 左右，就像該行最近的一份報告所顯示的那樣，那就沒問題了。

與此同時，日銀官員也密切留意日本國內的政治發展，因為日本即將迎來一位新首相。執政的自民黨 (Liberal Democratic Party) 9 月 27 日的黨魁選舉幾乎肯定會決定誰將接替岸田文雄 (Fumio Kishida) 擔任日本首相，該黨在議會中占據主導地位。

不過日銀官員說，預估新首相不會推動貨幣政策發生重大變化，因為執政黨支持日銀追求穩定的通膨目標。