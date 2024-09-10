蘋果秋季新品發表會大秀AI實力：iPhone 16、Apple Intelligence、新款手錶與耳機齊上陣

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-10 01:26

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蘋果於台灣時間周二 (10 日) 凌晨兩點舉行秋季新品發表會，萬眾矚目的 iPhone 16 系列終於亮相，執行長庫克表示該款手機是為人工智慧 (AI) 打造，搭載迄今效能最強的 A18 晶片。此外，Apple Intelligence 功能與實裝日期也在會上揭曉，還有新品 Apple Watch 10、Ultra 2、AirPods 4，以及 AirPods Pro 2 新功能一一登場。

市場分析指出，蘋果正在 AI 領域迎頭趕上，這次的發表會在一定程度上是向消費者和華爾街宣傳，表示蘋果在該領域應該被認真看待。儘管如此，Apple Intelligence 許多關鍵功能要等到明年才出現，目前技術重點仍在整理訊息和通知，而非足以與競爭對手匹敵的能力。

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有鑑於此，大部分技術不會馬上推出可能會影響蘋果 iPhone 銷售，其中 Apple Intelligence 測試版在 10 月登陸手機，意味著新機都不會預先安裝這項功能，未來幾個月才會有不斷的更新。

eMarketer 的分析師 Gadjo Sevilla 在一份報告中表示，Apple Intelligence 以 Beta 測試的形式首次亮相，表明許多功能仍在為發布進行微調，尚未準備好上市。對安全和隱私的關注可能是功能延遲的一個原因。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周一 (9 日) 尾盤股價下跌 0.16%，每股暫報 220.47 美元。

iPhone 16、iPhone 16 Plus

圖：蘋果

機身採航太級鋁金屬，色彩玻璃背板，螢幕採用特殊陶瓷玻璃配方，硬度提升 50%，材質堅硬程度是任何智慧型手機玻璃的兩倍。

搭載全新 3 奈米 A18 晶片，速度更快、效果更強，其中 16 核神經引擎，讓機器學習速度提升 2 倍，系統記憶體頻寬比前一代提升 17%，足以和桌電 CPU 對標，另外圖形處理器 (GPU) 比前一代快 40%，電力所需少 35%。

圖：蘋果

另外全新的相機控制鈕能快速啟動相機功能，透過按壓、左右滑動調整各種功能更輕鬆快速地取用相機。全新 4,800 萬畫素相機，解析度是 iPhone 14 的 4 倍，新的超廣角相機，在低光的情況下能自動對焦和捕捉光線。

該系列手機續航能力更上一層樓，iPhone 16 可達 22 小時，而 iPhone 16 Plus 可能 27 小時。

該系列手機將於本周五 (13 日) 晚上開始預訂，9 月 20 日開始發售，價格分別是新台幣 29,900 元 (以下單位皆同) 與 32,900 元起，顏色分別有湛海藍色、湖水綠色、粉紅色、白色、黑色。

iPhone 16 Pro、Pro Max

圖：蘋果

iPhone 16 Pro 系列手機採用 5 級鈦金屬設計，機身極為堅固又無比輕盈，底部散熱結構採用 100% 再生鋁金屬，加上玻璃機背經過最佳化，讓散熱效果更出色。兩款螢幕尺寸分別為 6.3 吋和 6.9 吋，配備新一代超瓷晶盾，材質堅硬程度是任何智慧型手機玻璃的兩倍。

除了有基本款的相機控制鈕外，高階版手機搭載全新 A18 Pro 晶片，全新 16 核心神經網路引擎實現速度更快、效率更高的裝置端智慧、6 核心 GPU 帶來更出色的繪圖處理表現，全系統記憶體頻寬提升近 20%，為 iPhone 歷來最高，效能表現卓越超群。

iPhone 16 Pro 的電池續航力突飛猛進，電池續航力最多可增加 4 小時，Pro Max 最長可達 33 小時影片撥放時間，而 Pro 則可達 27 小時。

iPhone 16 Pro 為 Pro 相機系統加入第二個 4800 萬像素相機。這個全新 4800 萬像素超廣角相機擁有更先進的四合一像素感光元件，可拍攝高解析度 4800 萬像素 ProRAW 和 HEIF 照片，並具備自動對焦功能。

此外能以 4K 120 fps「杜比視界」拍攝，還有在 AI 加持的「空間音訊」下創造出強大的混音功能。

該系列手機將於本周五晚上開始預訂，9 月 20 日開始發售，價格分別是 36,900 與 44,900 元起，顏色分別有沙漠色、黑色、白色、原色。

Apple Intelligence

圖：蘋果

蘋果在發表會上公開萬眾矚目的 Apple Intelligence 功能。首先強調這項技術的安全性，透過創新突破的「私密雲端運算」功能，不會儲存用戶資料且僅用於處裡用戶要求，還有可供檢驗的隱私保護承諾。

另外「私密雲端運算」還能讓 Apple Intelligence 利用基於伺服器的更大模型，在蘋果晶片上處理更複雜的要求，同時保障用戶隱私。

Siri 變得更加智慧，在文字方面強化溝通表達，能自動潤飾、校正內容，甚至透過簡單字詞創造新的表情符號，而且還能直接打字互動，分析個人情境、提供個人化推薦等。與此同時還推出新的圖片 App，能升成各式圖案。

Apple Intelligence 還能從圖庫尋找照片、影片、透過照片製作影片。此外信箱和通知內容會直接顯示總結，其中會判斷通知時效與重要性並置頂。

該功能預料下個月推出英文測試版，明年將會有中、法、日、西語。另外透過相機鈕就能使用 ChatGPT 功能，預料今年晚些時候實裝。

Apple Watch 10

圖：蘋果

蘋果推出 Apple Watch 10，該款手錶是蘋果迄今大穿戴式裝置，甚至比 Ultra 更大，也是迄今最輕薄的手錶，比上一代薄 10%。與此同時，充電速度也是迄今最快，30 分鐘充電到 80%。

值得注意的是，新款手錶強調健康功能，其中亮點是能偵測睡眠呼吸中止症。

搭載全新 S10 晶片，支援聽寫、手勢操作、緊急求救，還改善通話效果，抑制背景噪音，螢幕採用廣角 OLED，是蘋果迄今螢幕最大的穿戴式裝置。新的作業軟體運行下，也能在手錶實現即時翻譯功能。

另外，Apple Watch 10 揚聲器小 30%，但無損音質，甚至可以撥放音樂、Podcast 等。該款手錶有兩種版本，拋光鋁金屬和拋光鈦金屬，兩種款式顏色分別有黑色、玫瑰金、銀色，以及原色、金色、石板色。

兩款手錶從周三 (11 日) 上午 9 點開始訂購，9 月 20 日開始發售，鋁金屬的售價為 13,500 元起，鈦金屬售價為 23,900 元起。

Apple Watch Ultra 2

圖：蘋果

該款運動手錶強調運動方面的功能，不僅擁有最精確的 GPS，還有各種健身訓練設置功能。該款手錶從 9 月 20 日開始發售，價格為 27,000 元起，分別有原色和黑色。

AirPods 4

圖：蘋果

AirPods 4 搭載先進的 H2 晶片，透過新的新的聲學架構提升音質，能點頭、搖頭回應 Siri，除了有主動降噪功能外，還有通透模式。此外還有另一主動式降噪款。

充電盒設計簡潔，體積比上一代機型更小 10% 以上，卻毫不影響充電時間。AirPods 4 主動式降噪款更配備業界同級最小的無線充電盒；也內建揚聲器可用於「尋找」功能。

該系列耳機售價分別為 4,490 元和 5,990 元，不過台灣推出日期尚未確定。與此同時，蘋果還推出 AirPods Max，售價為 17,990 元，有藍色、紫色、午夜色、星光色、橙色可供選擇，台灣推出日期尚未確定。

圖：蘋果

AirPods Pro 2 新功能

圖：蘋果

該款從預防、認知、輔助三方面強調聽力健康功能，透過 App 測試聽力，測試數據都會儲存在健康 App，以便定期檢測聽力問題。