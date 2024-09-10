又一家！繼豐田後 日本松下宣布巴黎奧運後退出IOC頂級贊助商之列

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-10 16:58

‌



日本松下控股今 (10) 日宣布，將在巴黎奧運會後終止與國際奧委會 (IOC) 的頂級贊助商協議，並稱這一決定是綜合考量經營環境和經營內容而做出，《產經新聞》認為此舉可能是為了提高公司獲利努力的部分行動。

該公司表示，在 12 月底與 IOC 的現有合約到期後，將不再延長合作關係，IOC 主席則表示，IOC 理解並充分尊重松下調整業務的戰略。因此，這一夥伴關係將以尊重和友好的方式結束。」

‌



松下控股在 1987 年首度成為奧運會全球官方合作夥伴，當時公司名稱為松下電器，為奧運會提供攝影機和大型商業投影機，雙方合作關係在 2014 年拓展到帕運會。

松下控股子公司 Panasonic Connect 此前已決定將資源集中在數位供應鏈系統，並在上月將高端投影機業務與商用顯示器業務轉售給歐力士。

在完成必要的審批和許可手續後，兩項業務將從 Panasonic Connect 和松下控股中剝離，由雙方共同成立的新公司運營，新公司將由歐力士持股 80%、Panasonic Connect 持股 20%。

Panasonic Connect 商用投影機業務主力產品高亮度投影機在全球市場佔據領先份額，還曾在 2020 年東京奧運會和帕運會開閉幕式上使用。

另一家頂級贊助商豐田也將隨著 10 年合約到期，在今年底結束對奧運的贊助。