國際油價暴跌之際 OPEC再度下修今、明年全球石油需求成長預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-10 22:20

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石油輸出國組織 (OPEC) 周二 (10 日) 公布月報顯示，該組織再度下調今、明兩年全球石油需求成長預期，為連續第二次下修預期。原油市場疲軟的前景進一步凸顯石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 在平衡市場方面遇到的挑戰，上周在國際油價跌到今年新低後，OPEC + 延後原定在 10 月的開始增產計畫至 12 月。

截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨下跌 1.14%，至每桶 71.02 美元；10 月交割的西德州原油期貨下跌 1.06%，至每桶 67.98 美元。

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具體來看，OPEC 預估今年全球石油需求每日將成長 203 萬桶、明年每日將成長 174 萬桶，分別低於先前預估的每日 211 萬與 178 萬桶。儘管雖有下調，但相較其他石油機構預測，OPEC 仍是在高峰。另外該組織還預測今年總需求將達到每日 1.042 億桶、明年將達到每日 1.06 億桶。

根據外媒報導，中國是 OPEC 此次下調的主要原因，OPEC 將今年中國石油需求成長預期從每日 70 萬桶下調至每日 65 萬桶，同時指出，這個全球第二大經濟體使用的石油正面臨經濟挑戰和轉向使用綠能的阻力。

不過 OPEC 仍在報告中說，展望未來預料中國經濟成長會有良好支撐，只是房地產業的不利因素，以及液化天然氣 (LNG) 卡車和電動車的日益普及，可能會拖類未來柴油與汽油的需求。

市場分析指出，各家石油機構對今年需求成長強度的分歧比以往更大，部分原因是對中國經濟成長的看法不一，另一方面則是對全球往乾淨能源過渡的速度觀點不同。

另有媒體報導，OPEC 對全球石油需求的樂觀預測與其上周延後增產至 12 月的決定相互矛盾，也與近期油價持續下跌形成反差。油價暴跌在 9 月 6 日報跌，布蘭特原油期貨收自 2021 年以來新低，抹去今年的所有漲幅。

根據 OPEC 位於維也納的研究部門的報告，恢復生產是迫在眉睫的。 OPEC 的數據表明，石油全球庫存正在迅速減少，除非 OPEC 增加供應，否則今年第四季可能面臨超過每日 300 萬桶的嚴重短缺。