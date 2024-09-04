〈美股早盤〉美國經濟成長擔憂重壓 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-04 21:44

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美股主要指數周三 (4 日) 漲跌互現，由於對美國經濟健康狀況的擔憂加劇，投資人在稍晚就業數據公布前離場觀望。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲 0.04%，費城半導體指數跌 0.4%。

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美股開盤前主要指數期貨走弱，其中標普 500 指數期貨下跌 0.3%，交易員等待職位空缺數據出爐，以評估美國經濟展望。不過交易員仍對美股回落速度和嚴重程度感到不安，芝加哥選擇權交易所波動率指數攀升至 23 上方，而衡量美元的指標 6 天來首次走弱。

定於周三公布的美國職缺報告預計將顯示勞動力市場進一步降溫。昨天公布的數據顯示，美國製造業活動連續第五個月萎縮。隨著市場焦點從通膨轉向對經濟成長的擔憂，負面宏觀經濟數據正轉化為股市和其他風險資產的痛苦。

目前，交易員們預估聯準會 (Fed) 將在 9 月開始鬆綁貨幣政策，並在未來 12 個月內將利率下調逾兩個百分點——這是自 1980 年代以來除經濟低迷外的最大降幅。而定於本週五 (6 日) 公布的就業數據被認為是決定首次降息幅度的關鍵因素。

Premier Miton Investors 投資長 Neil Birrell 表示：「令人失望的數據會讓市場感到些許恐慌。，只是缺乏確定性。就業市場數據即將在周五揭曉，我沒有勇氣敢說買入周三下跌的股票。」

截至台北時間周三（4 日）21 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 4.13%，至每股 810.46 美元

瑞銀 (UBS Group AG) 結束對歐洲科技股寵兒艾司摩爾 (ASML) 長達兩年的看漲預期，警告人工智慧 (AI) 的營收成長潛力正被過度誇大。該行於 2022 年 8 月給予這家荷蘭半導體設備製造商股票「買入」(Buy) 評等以來，該股飆漲逾 60%，然而這次該行策略師降評至「持有」(Hold)。

Dollar Tree(DLTR-US) 早盤股價下跌 16.82%，至每股 67.92 美元

美國連鎖折扣零售商 Dollar Tree 周三下調全年財測，由於通膨頑強，該連鎖店難以吸引對價格敏感的消費者購買其購有賺頭、利潤更高的商品，這也意味著消費者在支出方面仍持謹慎態度。消息傳出後，Dollar Tree 盤前股價崩跌逾 12%。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 3.18%，至每股 104.56 美元

Wind Shift Capital 創辦人、資深金融策略師 Bill Blain 認為，輝達 (NVDA-US) 的股票正在向投資人發出一個巨大的「賣出」訊號，輝達的巨額估值也可能預示著更廣泛股市的觸頂。雖然投資者預估明年將大幅降息，但 Fed 的寬鬆政策可能「有限」， 4%-6% 的利率將構成市場的新常態。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月工廠訂單月增率預期 4.7%，前值 - 3.3%

美國 7 月耐久財訂單月增率修正值預期 9.9%，前值 9.9%

美國 7 月 JOLTS 職位空缺數預期 810 萬，前值 818.4 萬

華爾街分析：

Fundstrat Global Advisors 的管理合夥人兼研究主管 Tom Lee 表示，預估未來兩個月美國股市將出現 7% 至 10% 的回檔，這將為投資者提供「逢低買入」的機會。Lee 指出：「目前人們心中更擔憂經濟成長，因此就業報告和失業救濟申請數據似乎引發了更大的市場反應。我認為這在 9 月也將如此。」