瑞銀結束長期看漲ASML 警告AI潛力被誇大

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-04 20:32

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瑞銀 (UBS Group AG) 結束對歐洲科技股寵兒艾司摩爾 (ASML) 長達兩年的看漲預期，警告人工智慧 (AI) 的營收成長潛力正被過度誇大。該行於 2022 年 8 月給予這家荷蘭半導體設備製造商股票「買入」(Buy) 評等以來，該股飆漲逾 60%，然而這次該行策略師降評至「持有」(Hold)。

包括 Francois-Xavier Bouvignies 在內的瑞銀策略師周三 (4 日) 在報告中寫道：「投資人可能不太願意買單 ASML 過高的本益比，儘管該公司是歐洲科技產業基本面數一數二好的公司之一。」

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這次股票評等下調還反應出更廣泛的市場擔憂，即圍繞在 AI 的狂熱已經過頭。AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 前一交易日股價重挫 9.5%，加速自上周開始的跌勢，與此同時也對整個半導體產業產生影響。

截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 周三美股盤前股價下跌 3%，每股暫報 820 美元；艾司摩爾歐洲股價挫跌 6.14%，每股暫報 734.70 歐元，稍早一度跌至 6.7%，觸及一個月來新低。

根據外媒彙編數據，仍有超過四分之三追蹤艾司摩爾股票的分析師給予「買入」評等，只有一人建議「賣出」(Sell)。

瑞銀分析師表示，艾司摩爾的營收成長可能在 2025 年後放緩。隨著產業轉向新的電晶體架構，生產邏輯晶片的公司將優先考慮其他方面的支出，而不是艾司摩爾的晶片製造商設備。

分析師表示，記憶體晶片製造商囤積艾司摩爾高階設備的情況可能不會持續到 2025 年後，因為現在建立的產能可以用於未來的產品。綜合來看，未來幾年與 AI 相關的需求可能只占艾司摩爾營收的 10% 至 15%。