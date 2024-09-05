美國鋼鐵盤中股價崩近20% 傳拜登政府擬阻止日本製鐵收購

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-05 03:03

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根據多家外媒周三 (4 日) 報導，拜登政府可能即將宣布阻止日本製鐵公司 (Nippon Steel) 收購美國鋼鐵大廠美國鋼鐵公司(U.S. Steel)，因為美國兩黨對這筆 149 億美元交易的政治反對聲音越來越大。消息傳出後，美國鋼鐵公司盤中股價暴跌近 20%。

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白宮表示對此，以國家安全為由審查擬議合併的委員會尚未向總統拜登提交建議。負責監督該交易國家安全審批程序的美國財政部拒絕置評。

美國鋼鐵周三稍早曾警告，若未能與日本製鐵合併，美國數千個工會成員飯碗面臨風險並暗示將關閉部分鋼鐵廠，還可能把總部遷出政治上重要的賓州。

據了解，日本製鐵收購美國鋼鐵製造商的計畫面臨民主黨和共和黨的反對，美國副總統賀錦麗日前表示，她希望美國鋼鐵公司繼續「由美國人擁有和經營」。另一方面，賀錦麗競爭對手川普也曾承諾，如果自己當選會阻止該筆收購。

日本製鐵周三稍早表示，若這起收購案順利進行，美國鋼鐵公司逾半董事將由美國籍人士擔任。日本製鐵的收購計畫已經獲得了美國以外所有監管機構的批准，也獲美國鋼鐵股東的綠燈放行，目前正在美國接受監管審查。

賓州是一個關鍵的戰場州，可能會影響 2024 年總統大選的結果，兩位候選人都反覆出訪。對於上述報導，賀錦麗與川普競選團隊並未立即回應置評請求。

美國鋼鐵公司執行長柏里特 (David B. Burritt) 在聲明中表示：「我們希望民選領導人和其他關鍵決策者認識到這筆交易的好處，以及如果交易失敗將不可避免的後果。 」聲明還提到，當地時間周三晚些時候，員工將在總部外舉行集會，表示支持這筆交易。

柏里特還烙下狠話說：「如果沒有這筆交易，美國鋼鐵公司將在很大程度上遠離其高爐 (Blast furnace) 煉鐵設施，讓數千個高薪的工會工作面臨風險，並對其設施所在地區的許多社區產生負面影響。」

柏里特補充說，交易失敗將引發「對美國鋼鐵公司總部留在匹茲堡 (Pittsburgh) 的嚴重質疑」。他告訴《華爾街日報》(WSJ)，如果交易失敗公司可能會將總部遷往南方。

對於柏里特的發言，美國聯合鋼鐵工會 (United Steelworkers Union) 嚴厲斥責，稱柏里特「製造和無根據的非法威脅」。公會表示：「今天在匹茲堡市中心策劃集會的可悲企圖表明，美國鋼鐵公司越來越不顧一切地想挽救這筆交易」。

日本製鐵上周曾承諾向美國工會代表的賓州鋼鐵加工廠 Mon Valley Works 和印第安那州的 Gary Works 加工廠投資逾 27 億美元，一方面協助打這些地方打造製造業未來、一方面也是為了爭取支持收購。