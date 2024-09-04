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消費者支出疲軟 美連鎖折扣商店Dollar Tree下調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-04 19:52

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消費者支出疲軟 美連鎖折扣商店Dollar Tree下調全年財測(圖：REUTERS/TPG)

美國連鎖折扣零售商 Dollar Tree 周三 (4 日) 下調全年財測，由於通膨頑強，該連鎖店難以吸引對價格敏感的消費者購買其購有賺頭、利潤更高的商品，這也意味著消費者在支出方面仍持謹慎態度。消息傳出後，Dollar Tree 盤前股價崩跌逾 12%。

截稿前，Dollar Tree(DLTR-US) 周三盤前股價下跌 12.31%，每股暫報 71.60 美元。


該公司表示，截至 8 月 3 日的一季，同店銷售估成長 0.7%，低於分析師預期；全年營收估介在 306 億至 309 億美元之間，自先前的 310 億至 320 億美元下修、全年經調整後每股獲利介在 5.20 至 5.60 美元之間，先前預期為 6.50 至 7 美元。

分析指出，Dollar Tree 與 Dollar General(DG-US) 一樣也面臨長期挑戰，其核心客戶正面臨高通膨和高利率的壓力。Dollar General 上周大幅下調全年銷售預期後，股價創下有史以來最大跌幅。

雖然艱難的經濟時期歷來提振一美元店的業務，但這些公司現在正面臨來自沃爾瑪 (WMT-US)、奧樂齊 (Aldi Inc.) 和其他專注於低價的零售商的激烈競爭。

為應對競爭和消費者的困境，Dollar Tree 一直在擴大產品種類，以銷售更大範圍的價格點，包括售價高達 7 美元的產品。該公司執行長 Rick Dreiling 在聲明中表示，公司在 1,600 家提供不同價位的門市中，銷售額正在「有意義」的增長。

另外，Dollar Tree 正在評估旗下美國廉價雜貨店家庭一元 (Family Dollar) 的潛在出售和其他策略替代方案，不過周三的聲明中並未透露這一過程的最新情況。Dollar Tree 在近 10 年前以約 89 億美元收購家庭一元連鎖店。

Dollar Tree 經營 1.6 萬多家門市，今年稍早曾表示打算關閉約 1,000 家表現不佳的門市，以提高獲利能力，並專注於更有利的機會。

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Dollar Tree產業美國經濟消費者支出財測折扣連鎖店Dollar General通膨

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