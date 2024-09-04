消費者支出疲軟 美連鎖折扣商店Dollar Tree下調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-04 19:52

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美國連鎖折扣零售商 Dollar Tree 周三 (4 日) 下調全年財測，由於通膨頑強，該連鎖店難以吸引對價格敏感的消費者購買其購有賺頭、利潤更高的商品，這也意味著消費者在支出方面仍持謹慎態度。消息傳出後，Dollar Tree 盤前股價崩跌逾 12%。

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該公司表示，截至 8 月 3 日的一季，同店銷售估成長 0.7%，低於分析師預期；全年營收估介在 306 億至 309 億美元之間，自先前的 310 億至 320 億美元下修、全年經調整後每股獲利介在 5.20 至 5.60 美元之間，先前預期為 6.50 至 7 美元。

分析指出，Dollar Tree 與 Dollar General(DG-US) 一樣也面臨長期挑戰，其核心客戶正面臨高通膨和高利率的壓力。Dollar General 上周大幅下調全年銷售預期後，股價創下有史以來最大跌幅。

為應對競爭和消費者的困境，Dollar Tree 一直在擴大產品種類，以銷售更大範圍的價格點，包括售價高達 7 美元的產品。該公司執行長 Rick Dreiling 在聲明中表示，公司在 1,600 家提供不同價位的門市中，銷售額正在「有意義」的增長。

另外，Dollar Tree 正在評估旗下美國廉價雜貨店家庭一元 (Family Dollar) 的潛在出售和其他策略替代方案，不過周三的聲明中並未透露這一過程的最新情況。Dollar Tree 在近 10 年前以約 89 億美元收購家庭一元連鎖店。