經濟衰退擔憂加劇 美債市波動性超過歐債

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-04 19:22

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根據外媒周三 (4 日) 報導，債券交易員正準備迎接比歐洲市場更劇烈的美國債市波動，有跡象顯示這個全球最大經濟體步履蹣跚，加劇投資人對聯準會 (Fed) 大幅降息的押注。

美國本周衡量即將到來的利率波動─即所謂利率交換選擇權 (Swaption)─的指標有所上升，疲弱的經濟活動數據增強利率決策者將在本月晚些時候降息 2 碼 (50 個基點) 的觀點。相較之下，歐元區的相應指標變化不大，外界普遍預估歐洲央行 (ECB) 會降息 1 碼 (25 個基點)。

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長期以來，投資人一直在考慮 Fed 今年可能比以往更大幅度降息的前景。在數據顯示美國製造業活動萎縮以及輝達 (NVDA-US) 引領的美股再次陷入混亂之後，這種可能性顯著增加。交易員目前認為，Fed 在 9 月 18 日降息 2 碼的可能性約為 30%，高於上周的 20%。

美國公債周三上漲，延續前一天的走勢。對 Fed 利最敏感的兩年期公債走揚，殖利率下跌 4 個基點，至 3.83%，為近一個月來的最低水準。(公債價格和殖利率走勢相反)

Pepperstone 策略師 Michael Brown 認為，美國債券市場的波動是 Fed 在指導其政策時對即將發布的數據的依賴程度的結果。他說：「這種對數據的依賴可以而且確實會導致更高的波動性。尤其是在決策周期的轉折點，例如我們現在所處的位置。」

除了利率交換選擇權指標攀升外，被稱為恐懼指標的芝加哥選擇權交易所波動率指數本周大漲 50%，市場替本周五 (6 日) 的美國就業報告做好了準備。交易員還將留意周三晚些時候公布的就業職位空缺和工廠訂單數據的疲軟跡象。