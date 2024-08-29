中國晶片產業面臨新打擊 傳荷蘭將不再續發維修許可給ASML

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-29 19:47

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根據知情人士透露，荷蘭總理史庫夫 (Dick Schoof) 政府可能不會替艾司摩爾在中國提供維修服務和備用零件 (spare part) 的某些許可續期，這些許可將於今年底到期，這項決定將影響包含該公司最先進的深紫外光曝光機(Deep Ultraviolet lithography, DUV)。

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艾司摩爾的晶片製造設備是業內最先進的，出售時附帶維護協議，這對保持設備的運作至關重要。若荷蘭政府撤回特許可能會讓其中至少一部分設備最快在明年就無法運作。

對於上述消息，艾司摩爾與荷蘭對外貿易署拒絕置評。

無法維修 中國半導體公司恐面臨減產

根據報導，中國依靠艾司摩爾的浸潤式 DUV 系統來推進其晶片製造技術，因為中國尚未能夠開發出能夠生產尖端半導體的類似設備，與此同時中國也從未能夠購買到艾司摩爾最先進的機器，這些機器使用極紫外光 (EUV) 技術。這些設備用於生產業界最複雜的晶片，包括蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 和英輝達 (NVDA-US) 的人工智慧 (AI) 產品。

晶片製造商獲得備件的能力對於確保其工廠的順利運作也非常重要。無法修理損壞的機器，尤其是艾司摩爾的光刻系統，意味著可能會被迫減少產量。

美國施壓 荷蘭政府祭出進一步限制

彭博報導指出，荷蘭政府的決定是在美國的壓力下做出的。拜登政府一位高級官員表示，美國政府已經提出了對夥伴國實施某些單邊措施的可能性，包括所謂的「外國直接產品規則」(Foreign Direct Product Rule, FDPR)，如果這些盟友不同意將其對中國的控制與美國保持一致。

FDPR 允許美國官員控制外國產品的流動，即使是用最少量的美國技術製造的產品。除美國外，對晶片製造設備最重要的國家還有荷蘭、日本和韓國。彭博先前報導稱，拜登政府威脅要利用 FDPR 讓盟友加入。

荷蘭前總理呂特 (Mark Rutte) 領導的政府頂住了美國要求增加服務限制的壓力，稱需要更多時間來評估出口禁令對高階晶片製造設備的影響。

而由史庫夫領導的新政府對中國發出謹慎態度的信號。他在本月受訪時表示，荷蘭在與北京就國家安全問題進行談判​​時必須「非常謹慎」。

當被問及荷蘭政府今年是否考慮實施新的出口管制時，史庫夫表示，他的政府與美國和日本進行了「良好的談判」並預估將「取得良好的結果」。