GenAI功能帶動 IDC上調全年智慧型手機出貨量預測

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-28 02:30

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產業研究機構國際數據資訊公司 (IDC) 周二 (27 日) 上調對全球智慧型手機全年出貨量的預測，原因是消費電子需求的復甦和人工智慧 (AI) 功能吸引買家，今年上半年智慧型手機出貨量強勁增長。

具體來看，IDC 預估 2024 年全球出貨量將成長 5.8% 至 12.3 億台，高於先前預測的成長 4% 至 12.1 億台。

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該機構還預測，到 2024 年底，生成式人工智慧 (GenAI) 手機將激增 344%，占整體市場的 18%，因為越來越多的旗艦產品採用內建的 GenAI 功能用於日常使用。

此外由於 Apple Intelligence，蘋果 (AAPL-US)iOS 設備的成長軌跡將在 2025 年有所改善，年增率將達到 4%。蘋果在今年 6 月的年度全球開發者大會(WWDC) 上，蘋果以「Apple Intelligence」為名，替其作業系統推出了一系列 AI 功能。

蘋果將於美國時間 9 月 9 日 (台灣時間 9 月 10 日) 在加州總部舉行秋季發表會，預料會推出 iPhone 16 系列手機，以期扭轉全球銷售放緩的局面，尤其是在中國。

另外本月早些時候，Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 也推出深度整合 AI 的 Pixel 智慧型手機新系列。

IDC 全球季度手機追蹤研究總監 Anthony Scarsella 表示：「儘管 GenAI 手機在市場上相對較新，但高階旗艦產品將繼續採用 GenAI 功能，以幫助它們脫穎而出。」