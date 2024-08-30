日本製鐵公司籲日本政府對中國鋼鐵課徵反傾銷稅

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-30 02:00

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根據多家外媒周四 (30 日) 報導，全球第四大鋼鐵生產商日本製鐵公司 (Nippon Steel) 表示，日本政府須要對中國出口鋼鐵徵收反傾銷稅 (Anti-dumping Tariff)，以保護國內產業。

該公司執行副總裁森高弘 (Takahiro Mori) 本周受訪時說，由於擔心中國的出口將進一步增加，該公司正在遊說政府與其他鋼鐵生產商採取保護措施。

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中國房地產持續低迷導致國內需求下滑，今年中國鋼鐵出口飆升至 2016 年以來新高水準。由於擔心其他國家正成為中國過剩產品的傾銷地，各國對這個全球最大生產國採取更多的貿易措施。

具體來看，2024 年上半年，中國鋼鐵出口量成長 24%，至 5,340 萬噸，全年出口量可望達 1 億噸。日本鐵鋼聯盟 (Japan Iron and Steel Federation, JISF) 的數據顯示，今年第二季 (4 月至 6 月)，全球第三大鋼鐵生產國日本的普通鋼進口量激增 17% 至 132 萬噸，其中從中國的進口猛增 43%。

森高弘表示:「由於中國國內需求每年減少約 3,000 萬噸，中國的出口可能會進一步上升。」他預估，由於房地產行業低迷，今年中國的需求將保持疲軟。日本製鐵正在遊說政府考慮徵收反傾銷稅等措施。

他指出，包括歐洲、美國和韓國在內的許多其他國家都採取了防禦措施，這意味著「如果日本是唯一一個沒有這些措施的國家，出口將湧入日本」。

包括中國在內的全球鋼鐵企業都感受到市場低迷帶來的壓力。全球最大的鋼鐵生產商中國寶武鋼鐵集團公司本月稍早曾警告，中國鋼鐵業正處在「嚴冬」，可能比 2008 年和 2015 年的情況更具挑戰性。日本製鐵公司也在替該公司所稱的「前所未有的嚴酷商業環境」做準備。

上月底，日本製鐵公司退出與寶武集團上市子公司寶山鋼鐵有限公司 (Baoshan Iron & Steel Co.) 的合資企業。森高弘說，日本製鐵將根據具體情況決定在中國的其他合資企業，並補充說，該公司的策略是擴大在美國、印度和東協地區的投資。

森高弘說：「如果不是大選年，這筆交易早就完成了。」他補充稱計劃下個月出訪美國，與利益相關者會面。