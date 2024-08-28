The Information：OpenAI神秘的「草莓」計畫最快今年秋季推出

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-28 01:00

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根據科技媒體《The Information》周二 (28 日) 援引知情人士消息表示，OpenAI 神秘的「草莓」(Strawberry)計畫最快將在今年秋季推出。據了解，草莓計畫的目的是強化 OpenAI 的模型推理能力，處理複雜科學和數學問題的能力，讓大模型不僅能生出答案，還能提前規劃，以便自主、可靠瀏覽網路，進行 OpenAI 定義的「深度研究」。

草莓計畫的前身是 Q*(讀作「Q-star」) 演算法模型，該模型能夠解決棘手的科學和數學問題。而數學是生成式 AI 發展的基礎，如果 AI 模型掌握數學能力，將擁有更強的推理能力，甚至可以解決從未見過的數學問題或自發性解決變成問題，媲美人類智慧，而這一點也是目前的大語言模型還無法做到的。

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報導也指出，OpenAI 的前景還有部分取決於其目前正在開發的、代號為「Orion」的新旗艦大模型。該模型將在去年年初推出的旗艦大模型 GPT-4 的基礎上有所優化。

知情人士透露，OpenAI 正在使用更大版本的「草莓」生成提供給 Orion 的訓練用數據，這種由 AI 生成的訓練數據也被稱作「合成資料」(Synthetic Data)，有望幫助 OpenAI 提升獲取高品質數據的能力。

代理新創公司 Minion AI 的執行長、GitHub Copilot 的前首席架構師 Alex Graveley 表示，使用「草莓」產生更高品質的訓練資料可以幫助 OpenAI 減少其模型產生的錯誤數量，也就是所謂的 AI 幻覺 (Hallucination)。

根據報導，由於推理能力限制，目前 AI 技術在諸如航太、結構工程之類的數學密集型行業中並沒有廣泛應用。因此，大模型數學推理能力的最佳化成為普及 AI 應用的必備條件，也是 AI 公司進一步提升獲利能力的必經之路。