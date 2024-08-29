關鍵通膨數據PCE公布前夕 美十年期公債殖利率微跌

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-29 16:06

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美國 10 年期公債殖利率 (US10YY) 今 (29) 日在歐股早盤時段小跌至 3.839%，對聯準會 (Fed) 利率政策較敏感的 2 年期美債殖利率(US2YY) 則上漲不到 1 個基點至 3.873%，市場正密切關注將在當地期間周五 (30 日) 發布的關鍵通膨報告。

市場正等待一批新的經濟數據，主要聚焦於 Fed 偏好的通膨指標—核心個人消費支出物價指數 (PCE)，該數據可能為利率前景提供更多線索。Fed 官員使用 PCE 作為衡量通膨的主要基準。

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Fed 主席鮑爾上週五在傑克森洞央行年會上稱是時候調整政策，「前進的方向是明確的，降息時機和步伐將取決於即將發布的數據、不斷變化的前景以及風險平衡」。

鮑爾言論增強了市場對 Fed 下月降息的預期，但他拒絕提供有關降息時間或幅度的確切資訊。

市場普遍認為 Fed 將在 9 月 18 日會議上決定降息。根據芝商所 FedWatch 數據，交易員目前預估下月降息 1 碼 (25 個基點) 機率約為 65.5%，調降 2 碼 (50 個基點) 機率為 34.5%。

根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 公布的數據，今年 6 月個人消費支出 (PCE) 年增 2.5%、創 2 月以來最低，排除食品與能源的核心 PCE 年增率則持平於 2.6%。

自 2012 年起，Fed 明確定義所謂的「穩定物價」使命為 PCE 價格指數年增率須達 2%。