鈦昇衝刺玻璃基板封裝 TGV設備每秒8,000孔 2026年小幅量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-28 17:38

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半導體設備商鈦昇 (8027-TW) 今 (28) 日舉辦玻璃基板供應商 E-core System 聯合交流會，營運長趙偉克表示，成立玻璃基板聯盟只是一個開始，製程遇到的問題正逐步解決，期望供應鏈設備在今、明兩年完成量產準備，並在 2026 年進入小幅量產，目前鈦昇 TGV 設備最高每秒可達 8,000 孔。

趙偉克指出，玻璃基板技術關鍵在於首道玻璃雷射改質 (TGV) 工序，過往速度僅能每秒 10 至 50 個，不過，鈦昇五年前起與北美 IDM 客戶合作研發 TGV 技術，並在去年成功通過製程驗證，目前已能實現客製化圖形每秒 600 至 1,000 個孔，固定圖形或矩陣型甚至可達每秒 8,000 孔。

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