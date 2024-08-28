〈碳權交易〉國內碳權交易平台10/2上路 助企業加大減碳力道

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-28 15:05

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碳交所總經理田建中今 (28) 日透露國內碳權交易最新進度，指出國內碳權交易平台將在 10 月 2 日正式上路，目前碳交所正在進行相關系統與平台的測試，待國內碳權交易平台啟動後，將使企業減碳更有力。

田建中表示，碳交易子法於 8 月 15 日生效，碳交所近期也頻繁與環境部開會，確定於 10 月 2 日啟動國內碳權交易，也就是資源減量額度。

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田建中指出，10 月國內碳權交易上架的商品來自多個產業，環境部承認的方法論多達 100 多種，因此供給方包含製造業、電子業、光電業、化工業，甚至是農業等。

不過田建中也坦言，由於上市公司做決策相對較為謹慎，雖然初期國內碳權的成交量，可能不會如國際碳權熱絡，但一定會有成交，碳交所也會積極媒合買賣雙方。

田建中進一步說明，未來國內的企業可以透過更換 LED 燈管、更換高效馬達等，向環境部申請核發資源減量額度，再到國內碳權交易平台進行交易，對企業而言就能有買賣碳權的收益，以提高企業減碳意願，形成正向的循環。

田建中說，國內碳權交易最主要的功用與價值，在於廠商擴廠時需購買相對應的碳權作為環評增量抵換。

田建中進一步舉例，廠商擴建新廠會增加二氧化碳的排放，如果增加 100 萬噸的排放量，環評則會要求購買十分之一的碳權，也就是 10 萬噸的碳權，並要有未來 10 年的相關計畫，否則環評不會通過。