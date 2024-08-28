創投年會慶40週年 期與櫃買中心共同打造「亞洲資產管理中心」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-28 19:39

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適逢創投公會成立 40 週年，2024 台灣創投年會於 8 月 27 日和 28 日舉行兩天，昨日有前導活動「新創 100 大競賽」，成立 30 年的櫃買中心於今 (28) 日攜手創投公會舉辦櫃買專場活動，除邀請在從登錄創櫃、興櫃至上櫃掛牌成功之邑錡公司 (7402-TW) 董事長陳世哲及意德士公司 (7556-TW) 董事長闕聖哲經驗分享，並由勤業眾信聯合會計師事務所副總溫紹群及副總許梅君就 AI 產業發展趨勢與機會進行演講。

櫃買中心總經理陳麗卿致詞時表示，櫃買多年來已成功建置包含創櫃、興櫃及上櫃主板等多層次市場架構，發展出具備股、債、衍生性商品等多元籌資管道，櫃買中心與創投公會及各創投業者，共同協助多家優質公司成功上櫃掛牌。

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櫃買中心與紐約證交所、東京證交所同為世界交易所聯合會 (WFE) 之正會員，30 年來已成功扶植超過 2,500 家企業進入資本市場，而櫃買市場之本益比及成交週轉率在國際交易所間也有亮眼的表現。面對全球化競爭挑戰及產業環境快速變遷，新創企業近年崛起和 AI 人工智慧及大數據的應用有密不可分的關係，在協助傳統產業的轉型升級 (如數位化、低碳化) 和創新中亦扮演重要角色。

創投公會理事長邱德成致詞則指出，創投公會與櫃買中心多年來緊密合作，已經推動多家企業進入資本市場，而櫃買中心已經建構了多層次資本市場，並成為世界級的交易所，具有市場週轉率較高之優勢。未來希望持續與櫃買中心攜手，配合政府將台灣打造為「亞洲資產管理中心」，以及推動中小及微型企業發展的政策，協助更多企業進入資本市場，讓資本市場更為活絡。

資誠聯合會計師事務所在台灣創投年會前導活動「新創 100 大競賽」中積極協助推動，活動首日審計服務營運長徐聖忠受邀擔任論壇專題座談主持人，主題為「數位經濟驅動 台灣產業新熱潮」，探討企業創新與資本市場動態，討論議題涵蓋數位人才培育、投資數位經濟新創、數位轉型挑戰與機會等。與談人包括 AppWorks 董事長暨合夥人林之晨以及 91APP 創辦人暨董事長何英圻，分享在數位經濟領域觀點和成功經驗，並探討如何在數位化浪潮中抓住機遇。

徐聖忠表示，數位經濟的快速發展對台灣產業帶來了前所未有的機遇與挑戰，企業在數位轉型過程中應積極培育數位人才，加大對創新的投資力度，同時利用人工智慧等新興科技，提升競爭力並實現企業永續發展。