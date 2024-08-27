〈財報前瞻〉市場緊盯Salesforce業績 聚焦AI投資回報、關鍵業務財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-27 23:06

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深耕客戶關係管理 (CRM) 的雲端軟體巨擘 Salesforce 將於本周三 (28 日) 美股盤後公布第二季財報，軟體公司在人工智慧 (AI) 方面的投資何時會開始有回報，這份財報將給出清晰的解答。投資人也關心，Salesforce 先前下調訂閱收入預期，這次是否又會再度下也調成關鍵，將能一窺未來獲利展望。

分析師預估，Salesforce(CRM-US)第二季經調整後每股獲利為 2.35 美元，高於去年同期的 2.12 美元；該季營收普遍預期為 92.2 億美元，高於去年同期的 86 億美元、訂閱和服務 (Subscription and Support) 營收預估為 86.8 億美元，去年同期為 80.1 億美元。

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另外 FactSet 調查數據還顯示，至少 5 年來 Salesforce 每季經調整後每股獲利都超出預期，而這段期間唯一出現的缺口是今年第一季 (截至 4 月) 自 2006 年來營收首次低於預期。

軟體股在 AI 投資回報的風向球

雖然在晶片和伺服器等 AI 相關硬體上的支出仍然強勁，大公司最近也確認 AI 相關的資本支出計劃，但提供 AI 功能和服務的公司的情況卻大不相同。軟體股在 2024 年表現不佳，遠遠落後於科技業的其他領域，投資人越來越不耐煩 AI 何時會表現出更快的成長和更高的效率。

Salesforce 正處於這個問題的前線。這家客戶關係軟體製造商一直在吹捧 AI 提高收入的潛力，但上季，該公司預估銷售成長將降至其歷史上最慢，引發自 2004 年以來的最大單日跌幅。如果周三盤後財報顯示，其尚未接近 AI 在成長中的轉折點，這可能會讓投資人對整個 AI 產業的可持續性產生新的懷疑。

Roundhill Investments 執行長 Dave Mazza 表示：「我們希望更清楚解 AI 的成長何時真正到來，而當你推出的時間越多，你就越開始質疑它是否會發生。 如果 Salesforce 只能實現個位數的成長，那麼它看起來就不像是一個值得購買的股票，如果 AI 要到 2025 年或更晚才會有回報，那麼投資人對整個軟體產業的投資就會受到限制。 」

AI 支出的提振今年支撐晶片製造商和硬體公司。半導體公司的主要指數今年上漲了 22%，高於那斯達克 100 指數 16% 的漲幅，也遠好於追蹤軟體股的指數 6.4% 的漲幅，然而 Salesforce 今年的股價漲幅不到 1%。

儘管一些投資者仍然樂觀地認為，從長遠來看，AI 將替軟體產業帶來更好的發展趨勢，但最近的結果使人們對 AI 快速成長的希望破滅了。根據外媒收集的數據顯示，雖然標普 500 指數成分股中 88% 的軟體公司本季的財報超出預期，但只有 41% 的公司的營收超出預期。就整個科技業而言，本益比分別為 81.5% 和 61%。

ClearBridge Investments 資深研究分析師 Hilary Frisch 表示：「我仍然認為 Salesforce 將是 AI 的主要受者之一，儘管我曾希望在今年年底前看到影響，但我不得不將其推遲到 2025 年下半年。」

Frisch 還說：「如果一年後 AI 的前景看起來更加光明，那麼這檔股票可能極具吸引力。然而，我不確定這將是我們看到並說烏雲已經散去的季度。這還遠不是大勢已定的事。」

即使今年表現不佳，Salesforce 的本益比也在 6.5 倍左右，接近長期平均值。該股本益比約 25 倍，較 10 年歷史大幅折讓，略低於那斯達克 100 指數 25.7 倍的本益比。

訂閱和服務營收展望是否再次下修 分析師看法不一

Salesforce 近期對訂閱和服務營收展望顯示，2025 會計年度的成長率略低 10%，或者在匯率中性基礎上成長率為 10%。

對此，Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 預估，Salesforce 在最近一個季將取得強勁業績，但他認為下調下半年業績預期可能是合理的。

他指出，買方 (Buy-side) 投資人已經預期本會計年度的成長率約為 8% 至 9%，因此「適度下調 (下半年) 財測是有道理的，尤其是在 (本會計年度營益率) 預測小幅上調的情況下。這兩種因素的結合可能會推動更多買方投資人不顧財報數字對該股仍有興趣。

Guggenheim 分析師 John DiFucci 也認為，進一步下調財測是明智的，但他不太確定是否會發生。他在報告中寫道，Salesforce「上個季下調預期，所以本季可能不會下調，儘管他們可能應該下調。(2025 會計年度) 訂閱收入成長 9.8% 的普遍預期意味著業務勢頭將大幅成長，但鑑於本季合作夥伴調查和通路檢查結果不盡如人意，這似乎不太可能。」

他和 Salesforce 業內合作夥伴的對話暗示訂閱服務續簽的壓力。不過從好的方面來看，他認為隨著時間的推移，Salesforce 仍有可能繼續提高利潤指標，因為這種模式仍有可能消除效率低下的問題。

瑞銀 (UBS) 分析師 Karl Keirstead 也懷疑 Salesforce 是否會再次下調預期，即便是考慮到「過去幾個月裡，支出背景可能變得更加艱難」。

他也與 Salesforce 的合作夥伴進行交談，發現結果好壞參半，有兩個合作夥伴略低於 Salesforce 的目標，而一個合作夥伴則超過目標。

Keirstead 寫道：「之所以得出這樣的結論，是因為對近期需求趨勢的表述，一位合作夥伴表示 (7 月 / 8 月) 情況略差，另一位合作夥伴表示支出環境惡化，還有一位合作夥伴稱 6 月當季經濟放緩。」

但 Keirstead 並沒有「一致認為 Salesforce 將削減 (2025 會計年度營收) 預測」，因此他和他的團隊默認的觀點是預估會再次下調。

Jefferies 分析師 Brent Thill 表示，投資者擔心由於充滿挑戰的環境，Salesforce 的營收是否會「重新調整」，他從 Salesforce 業內合作夥伴的支票中也得到「低迷」的解讀。