〈美股早盤〉市場情緒謹慎 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-27 21:49

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美股主要指數周二 (27 日) 開低，在萬眾矚目的輝達公布財報，和一連串美國經濟數據出爐前，市場情緒仍保持謹慎。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 10 點或近 0.03%，那斯達克綜合指數跌逾 110 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌逾 1%。

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輝達在標普 500 指數中擁有僅次於蘋果的第二大權重，其巨大的影響力和令人興奮的估值意味著，主要指數很容易受到其可能產生的影響大幅波動。選擇權市場的定價顯示，交易員認為財報公布後，選擇權價格有可能出現近 10% 的上下波動。根據外媒收集的數據，這將導致那斯達克 100 指數 (Nasdaq 100 Index) 下跌約 160 點，即下跌 0.8%。

Kairos Partners 的投資組合經理 Alberto Tocchio 表示，輝達的數據將會很好，但重要的是財測，以便解需求是否仍然健康。他說：「如果我們得到壞消息，這種輪換將變得更加強烈，因為市場仍然非常依賴超大型股。」

至於利率政策方面，聯準會 (Fed) 主席上周放鴿後，其他決策者也附和其鴿派論調：舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示開始降息是合適的，而里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 則表示通膨存在上行風險，不過支持「下調」政策。

經濟學家預估，Fed 青睞的通膨指標──7 月核心 PCE 月增率將連續第二個月成長至 0.2%，而這將讓所謂核心通膨率的 3 個月折合年率降至 2.1%，僅略高於 Fed 的 2% 目標。

德國商業銀行 (Commerzbank AG) 策略師 Volkmar Baur 表示：「Fed 將強調尚未做出決定，並將其包裝為『依賴數據』。但 9 月份會議需要知道的 95% 的資訊應該已經掌握了。」

截至台北時間周二（27 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.74%，至每股 225.49 美元

蘋果昨宣布將於太平洋時間 9 月 9 日上午 10 點 (台灣時間 9/10 凌晨 1 點) 在加州總部舉行秋季新品發表會，此次主題為：「It"s Glowtime」，圖案是重新設計的新 Siri 介面。外界預估今年蘋果會上將公布 iPhone 16 系列手機、新款 Apple Watch 和 AirPods 4，此外可能還會知曉 iOS 18、macOS Sequoia 和其他軟體更新的日期。

京東 (JD-US) 早盤股價上漲 2.29%，至每股 26.38 美元

京東周二表示，其董事會已批准新的 50 億美元股票回購計畫，該計畫將於 9 月生效，讓這家中國電商巨擘在未來 36 個月內回購其股票。消息傳出後，京東 美股 ADR 周二盤前勁揚 3%，稍早一度漲逾 5%。

CrowdStrike(CRWD-US) 早盤股價下跌 1.12%，至每股 262.89 美元

CrowdStrike 將於周三 (28 日) 美股盤後公布 2025 會計年度第二季 (截至 7/31) 財報，投資人將從中了解上月微軟 (MSFT-US) Windows 作業系統癱瘓對這家網路資安公司的財務造成財務與聲譽方面的影響，同時也好奇全球 IT 大當機事件是否會導致 CrowdStrike 市占流失讓競爭對手得利。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 FHFA 房價指數月增率報 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0.0%

美國 8 月經濟評議會消費者信心指數預期 100.9，前值 100.3

華爾街分析：

研究資金流的專家、高盛全球市場部董事總經理 Scott Rubner 昨日表示，企業回購和系統性基金的強勁資金流入，應該會推動標普 500 指數在本周創下歷史新高，從而進一步增加投資人的害怕錯失恐懼 (FOMO) 情緒。