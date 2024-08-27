〈財報前瞻〉CrowdStrike上季營收估增3成 聚焦全球IT大當機影響

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-27 20:09

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CrowdStrike(CRWD-US) 將於周三 (28 日) 美股盤後公布 2025 會計年度第二季 (截至 7/31) 財報，投資人將從中了解上月微軟 (MSFT-US) Windows 作業系統癱瘓對這家網路資安公司的財務造成財務與聲譽方面的影響，同時也好奇全球 IT 大當機事件是否會導致 CrowdStrike 市占流失讓競爭對手得利。

7 月 19 日發生的全球 IT 大當機是由 CrowdStrike 軟體更新錯誤造成，後續導致全球網路服務癱瘓，影響產業領域包括從航空到金融業等。微軟曾表示該事件影響近 850 萬台 Windows 設備，還引起 CrowdStrike 的幾起訴訟，其中包括達美航空 (DAL-US) 的損害賠償。

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Bernstein 分析師在報告中指出，事件可能會影響 CrowdStrike 新客戶加入，質疑 CrowdStrike 是否為正確選擇，以及未來是否會再出包。

當機事件還可能損害 CrowdStrike 客戶簽約意願，讓競爭對手在短期內有機可乘搶市占。其中 Palo Alto Networks(PANW-US) 執行長艾若拉 (Nikesh Arora) 上周在財報電話會議上表示，當機事件後客戶重新評估對其公司的選擇。分析人士認為，自事件發生以來競爭對手提高折扣吸引客戶，進而從 CrowdStrike 手中奪取市占。

事件發生後，追蹤 CrowdStrike 股票的 45 家券商中超過一半下調該公司營收預期，其中幾家還下調 CrowdStrike 年度營收預測，從先前的 40.1 億美元降至 39.8 億美元。

根據 LSEG 調查分析師預估，LSEG 在截至 7 月的一季營收將成長 31%。

一些分析師表示，當機的影響可能是短期的，因為 CrowdStrike 在業界的強勢地位，以及從一家大型網路安全供應商切換到另一家網路安全供應商的高昂成本。

Bernstein 表示並非所有 CrowdStrike 用戶都感到痛苦，指出取代 CrowdStrike 可能風險更大，而且似乎不太可能。其他一些分析師也表示，在當機後 CrowdStrike 幫助客戶恢復系統的努力提高其在現有客戶中的聲譽。

然而，Emarketer 高級技術分析師 Gadjo Sevilla 表示：「隨著 Palo Alto Networks 等競爭對手準備奪回失去的業務，CrowdStrike 必須發起魅力攻勢，贏回合作夥伴和客戶的信任。」

CrowdStrike 將參加微軟計劃於 9 月舉行的峰會，以改善網路安全系統。

股價方面，自當機事件以來，該公司股價下跌約 20%，市值蒸發約 200 億美元，而其競爭對手 SentinelOne(S-US) 和 Palo Alto Networks 分別上漲了 25.4% 和 8.3%。

儘管如此，CrowdStrike 的股價今年仍上漲 5% 以上，這受惠該公司在網路安全產業的主導地位，客戶正轉向提供整體網路安全解決方案以降低成本的大型供應商。