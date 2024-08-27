京東宣布50億美元股票回購計畫 盤前股價漲逾3%

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-27 19:36

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京東周二 (27 日) 表示，其董事會已批准新的 50 億美元股票回購計畫，該計畫將於 9 月生效，讓這家中國電商巨擘在未來 36 個月內回購其股票。

消息傳出後，京東 (JD-US) 美股 ADR 周二盤前勁揚 3.49%，每股暫報 26.70 美元，稍早一度漲逾 5%；京東香港股價 (09618-HK) 周二收跌 3.69%，報每股 101.70 港元。

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京東正面臨中國電子商務領域的激烈競爭，在世界第二大經濟體復甦乏力之際，所有主要公司都加大促銷和折扣力道，以吸引資金緊張的消費者。

本月早些時候，美國大型零售商沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 出售了其持有的全部約 37 億美元的京東股份，結束了對該公司 8 年的投資，因為該公司的回報正在下降。

京東近期公布第二季財報顯示，受惠降價措施吸引消費者湧入平台消費，該季營收、獲利打敗華爾街分析師預期。值得注意的是，京東第二季淨利快速成長，按非美國通用會計準則 (Non-GAAP) 下營益及淨利均創下歷史新高。

根據財報，京東第二季營收年增 1.2% 至人民幣 2,914 億元 (以下單位皆同)，高於分析師預估的 2,905.1 億元；營益年增 26.5% 至 105 億元，遠高去年同期的 83 億元。

第二季稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 年增 30% 至 135 億元，遠超分析師預估的 116.9 億元；經調整後每股獲利報 9.36 元，年增 46.5%，也打敗分析師預期的 6.21 元。