BMW首次超車特斯拉 登上歐洲7月電動車銷量冠軍寶座

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-23 00:43

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根據顧問公司 Jato Dynamics 公布統計數據，整體來看，7 月份歐洲新註冊的電動車總數較去年同期下滑 6% 至 139,300 輛。

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按品牌來看，7 月特斯拉銷量下滑 16%，降至 14,561 輛，但寶馬純電動車款在歐盟的銷量激增逾 33%，達到 14,869 輛，成為當地銷售冠軍。

雖然特斯拉在年度累計電動車銷量上仍保持領先地位，但其在歐洲市占正逐漸被寶馬和 Volvo 等競爭對手蠶食。

數據顯示，寶馬透過 i4 和 iX1 等電動車型的強勁需求，成功地逆轉 7 月歐洲電動車品牌銷量普遍下滑的趨勢，寶馬這些車款的銷量甚至超過了賓士和奧迪的同類車型。

儘管特斯拉 Model Y 在上半年仍是歐洲最暢銷的電動車型，但這款已經推出 4 年的車型需求正在減少，7 月的銷量下降了 16%。

隨著德國、瑞典等國家取消或減少對電動車的補貼，歐洲對電動車的需求正在降溫，導致車企必須重新評估其電動車發展計畫。

歐洲最大的汽車製造商——福斯汽車本月表示，它正在減少德國高成本工廠的產能，並暗示可能會延後新電動車型的推出，另外賓士集團也在縮減其電動化策略和電池計畫。