〈財報〉廣告業務黯淡 百度Q2營收表現平平

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-22 20:30

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中國科技巨擘百度周四 (22 日) 公布 2024 會計年度第二季財報，由於中國經濟低迷拖累企業廣告支出，該季營收成長持平，一方面也反映出百度要往人工智慧 (AI) 轉型路難行。

截稿前，百度 (BIDU-US) 美國 ADR 周四盤前下跌 0.99%，每股暫報 88.85 美元；百度 (9888-HK) 同日港股收漲 1.71%，報每股 86.45 港元。

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根據財報，百度第二季 (截至 6/30) 營收年減 0.4% 至人民幣 339 億元 (以下單位皆同)，低於市場預期的 341 億元；淨利報 55 億元低於市場預期的 50.6 億元。

圖：百度財報

該公司第二季稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 報 91.5 億元，低於市場預期的 89.3 億元，季增 11%，與去年同期持平、經調整後 EBITDA 利潤率報 27%，也與去年同期持平；經調整後每股獲利報 21.02 元，年減 7%，不過高於市場預期的 18.54 元。

值得注意的是，百度營收主要來源線上行銷業務在第二季年減 2%，至 192 億元。分析指出，廣告收入下降反映出中國經濟仍在從房地產市場低迷中復甦，促使廣告客戶收緊預算。

至於備受關注的無人駕駛業務，百度稱蘿蔔快跑 (Apollo Go) 自動駕駛訂單在第二季成長 26%，已開始對最新 RT6 汽車進行規模化全無人道路測試；百度旗下影音平台愛奇藝 (IQ-US) 第二季營收年減 5%。

近年來，百度加大對 AI 和其他先進技術的投資，這是其轉型為為「人 AI 公司」計畫的一部分。然而上季黯淡的財報表現凸顯該轉型計畫的挑戰重重，百度可能需要數年時間才能減輕對廣告收入的依賴，也成為中國新冠疫情後經濟復甦步履蹣跚的受害者之一。

TH Data Capital 分析師 Tian Hou 在財報發布前的一份報告中寫道：「百度的業務似乎正處於十字路口，其 AI 計畫尚未產生預期的結果成為營運動力，中國的經濟低迷進一步阻礙了其搜尋廣告業務的成長。」。

有分析指出，中國國內開發的 AI 加速器越來越多，應該能提振百度、阿里巴巴、騰訊在該領域的發展，不過有鑑於這些公司對該產業變現和價格戰尚未成熟，因此新款 AI 晶片推出不太可能影響它們的獲利展望。先前《華爾街日報》(WSJ) 曾報導，華為最新 AI 晶片昇騰 910C 將在 10 月開始出貨，效能與輝達 (NVDA-US) 的 H100 相近。

百度執行長李彥宏對創建中國版的 ChatGPT 抱有很高的期望，但他面臨著一場與其他大型科技公司以及新興創業公司的艱苦戰鬥。IDG 預估，去年百度占中國 2.5 億美元的生成式 AI 市場的約五分之一。

不過這種領導地位正迅速受其他競爭對手侵蝕，例如 Tik Tok 的母公司字節跳動 (ByteDance Ltd.) 今年推出了其聊天機器人豆包 (Doubao)，目前受歡迎程度經常超過百度的文心一言 (Ernie)。