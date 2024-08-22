巴黎奧運提振 歐元區8月商業活動意外強勁

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-22 19:50

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標普全球 (S&P Global) 周四 (22 日) 公布的數據顯示，歐元區 8 月企業活動意外強勁，擴張速度達到 3 個月來新高，可能削弱歐洲央行 (ECB) 今年再降息兩次的預期。不過有跡象顯示，歐元區該月民間企業的活躍是受到奧運帶來的短暫提振，可能僅是曇花一現。

歐元區 8 月 Markit 製造業 PMI

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製造業 PMI 初值報 45.6，低於前值 45.8，創 8 個月新低

服務業 PMI 初值報 53.3，高於前值 51.9，創 4 個月新高

綜合 PMI 初值報 51.2，高於前值 50.2，創 3 個月新高

雖然歐元區民間企業商業活動持續溫和擴張，但新訂單持續下滑，企業信心指數創今年迄今最低。其中歐元區 8 月製造業仍在萎縮，速度與 7 月基本持平，為今年迄今收縮幅度最大的一次。

分析認為，儘管 8 月商業活動成長回升，但需求前景並不樂觀。商業活動強勁成長的關鍵因素是法國經濟再次擴張，法國產出成長幅度達到近一年半以來的最高。相較之下，德國的情況仍低迷，商業活動連續第二個月下降，萎縮速度也加快。

漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「乍一看，這似乎是一個驚喜：歐元區 8 月份的經濟活動有所回升，但仔細觀察會發現，基本面可能比表面上看起來的更不穩定。製造業仍然深陷衰退，而服務業似乎仍在以不錯的速度增長。」

他也指出，儘管服務業生產價格的漲幅比 7 月份快，但成本壓力的緩解增強 ECB 在 9 月會議上降息的理由。

歐洲經濟火車頭失去動力

德國 8 月民間企業仍處於收縮狀態，就業也以 4 年來最快的速度下降。此外，德國第二季國內生產毛額 (GDP) 意外萎縮 0.1%，分析師預測德國今年 GDP 幾乎不會有任何成長。德國央行在最新月報中表示，工廠和建築業的疲軟可能會持續下去。

德國 8 月 Markit 製造業 PMI

製造業 PMI 初值報 42.1，低於預期 43.3，低於前值 43.2

服務業 PMI 初值報 51.4，低於預期 52.3，低於前值 52.5

綜合 PMI 初值報 48.5，低於預期 49.2，低於前值 49.1

漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 指出，德國製造業的困境開始蔓延到服務業。

Cyrus de la Rubia 說：「似乎經濟政策的不確定性抑制消費者支出，而全球製造業的復甦在德國企業感受到提振之前就出現轉折，連續第二季出現負增長的可能性已經上升，這意味著我們可能很快就會重新談論德國的衰退。」

奧運加持 法國服務業 PMI 增速創逾兩年新高

受奧運提振，法國 8 月服務業 PMI 表現超預期，民間企業出現自 4 月以來的首次擴張，整體成長速度為去年年 3 月以來的最快水準，然而就業自 1 月以來首次下降，而整體新業務也出現萎縮，法國經濟脆弱性凸顯。

法國德國 8 月 Markit 製造業 PMI

製造業 PMI 初值報 42.1，低於預期 44.5，低於前值 44

服務業 PMI 初值報 55，遠高於預期 50.3，高於前值 50.1

綜合 PMI 初值報 52.7，高於預期 49.2，高於前值 49.1

但似乎許多跡象表明，奧運效應可能不會在法國持續發揮作用。漢堡商業銀行表示，儘管第三季經濟成長可能加速至 0.5%，但整個歐洲的經濟放緩可能會影響到企業。

法國新訂單連續一個月下降，降幅創下新冠疫情以來的最快紀錄，而生產價格以 2024 年初以來最快的速度上漲。