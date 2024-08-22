巴黎奧運提振 歐元區8月商業活動意外強勁
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-22 19:50
標普全球 (S&P Global) 周四 (22 日) 公布的數據顯示，歐元區 8 月企業活動意外強勁，擴張速度達到 3 個月來新高，可能削弱歐洲央行 (ECB) 今年再降息兩次的預期。不過有跡象顯示，歐元區該月民間企業的活躍是受到奧運帶來的短暫提振，可能僅是曇花一現。
歐元區 8 月 Markit 製造業 PMI
- 製造業 PMI 初值報 45.6，低於前值 45.8，創 8 個月新低
- 服務業 PMI 初值報 53.3，高於前值 51.9，創 4 個月新高
- 綜合 PMI 初值報 51.2，高於前值 50.2，創 3 個月新高
雖然歐元區民間企業商業活動持續溫和擴張，但新訂單持續下滑，企業信心指數創今年迄今最低。其中歐元區 8 月製造業仍在萎縮，速度與 7 月基本持平，為今年迄今收縮幅度最大的一次。
分析認為，儘管 8 月商業活動成長回升，但需求前景並不樂觀。商業活動強勁成長的關鍵因素是法國經濟再次擴張，法國產出成長幅度達到近一年半以來的最高。相較之下，德國的情況仍低迷，商業活動連續第二個月下降，萎縮速度也加快。
漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「乍一看，這似乎是一個驚喜：歐元區 8 月份的經濟活動有所回升，但仔細觀察會發現，基本面可能比表面上看起來的更不穩定。製造業仍然深陷衰退，而服務業似乎仍在以不錯的速度增長。」
他也指出，儘管服務業生產價格的漲幅比 7 月份快，但成本壓力的緩解增強 ECB 在 9 月會議上降息的理由。
歐洲經濟火車頭失去動力
德國 8 月民間企業仍處於收縮狀態，就業也以 4 年來最快的速度下降。此外，德國第二季國內生產毛額 (GDP) 意外萎縮 0.1%，分析師預測德國今年 GDP 幾乎不會有任何成長。德國央行在最新月報中表示，工廠和建築業的疲軟可能會持續下去。
德國 8 月 Markit 製造業 PMI
- 製造業 PMI 初值報 42.1，低於預期 43.3，低於前值 43.2
- 服務業 PMI 初值報 51.4，低於預期 52.3，低於前值 52.5
- 綜合 PMI 初值報 48.5，低於預期 49.2，低於前值 49.1
漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 指出，德國製造業的困境開始蔓延到服務業。
Cyrus de la Rubia 說：「似乎經濟政策的不確定性抑制消費者支出，而全球製造業的復甦在德國企業感受到提振之前就出現轉折，連續第二季出現負增長的可能性已經上升，這意味著我們可能很快就會重新談論德國的衰退。」
奧運加持 法國服務業 PMI 增速創逾兩年新高
受奧運提振，法國 8 月服務業 PMI 表現超預期，民間企業出現自 4 月以來的首次擴張，整體成長速度為去年年 3 月以來的最快水準，然而就業自 1 月以來首次下降，而整體新業務也出現萎縮，法國經濟脆弱性凸顯。
法國德國 8 月 Markit 製造業 PMI
- 製造業 PMI 初值報 42.1，低於預期 44.5，低於前值 44
- 服務業 PMI 初值報 55，遠高於預期 50.3，高於前值 50.1
- 綜合 PMI 初值報 52.7，高於預期 49.2，高於前值 49.1
但似乎許多跡象表明，奧運效應可能不會在法國持續發揮作用。漢堡商業銀行表示，儘管第三季經濟成長可能加速至 0.5%，但整個歐洲的經濟放緩可能會影響到企業。
法國新訂單連續一個月下降，降幅創下新冠疫情以來的最快紀錄，而生產價格以 2024 年初以來最快的速度上漲。
漢堡商業銀行經濟學家 Norman Liebke 表示：「由於奧運，8 月可能是個例外... 製造業繼續舉步維艱，產值降幅甚至超過 7 月份。」
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