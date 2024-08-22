美上周初領失業金人數報23.2萬 符合預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-22 20:40

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美國勞工部 (DOL) 周四 (22 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數僅小幅上升，在聯準會 (Fed) 高利率政策下，就業市場指數逐步放緩而非迅速惡化。與此同時隨著就業市場降溫和失業率攀升，Fed 下月開始降息的可能性高。

具體來看，截至 8 月 17 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.2 萬人，符合市場預期，較修正後前值 22.8 萬人增加 4 千人，4 周移動平均值報 23.6 萬人，跌至一個月來新低。

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消除波動的四周移動平均線跌至一個月來新低。(圖：ZeroHedge)

截至 8 月 10 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.3 萬人，低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 185.9 萬人增加 4 千人，4 周移動平均值報 186.55 萬人，為 2021 年 11 月 27 日以來最高。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

本周美國勞工統計局 (BLS) 公布非農修正人數創下 15 年來規模最大，就業市場降溫速度遠比先前預期的更快。

而根據日前公布的 Fed 會議紀錄，有幾位決策者認為 7 月已有足夠理由降息，而絕大多數決策者則認為 9 月降息可能是合適的。紀錄明確傳達，決策者對通膨進展充滿信心，如果數據繼續配合，便準備開始降息。

紀錄還提到，許多」官員指出就業成長人數可能被誇大，認為就業市場面臨風險有所增加，其中一些決策者指出就業市場狀況進一步放緩可能會過渡到更嚴重的惡化。