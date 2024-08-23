日本晶片商鎧俠 向東交所申請10月IPO
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 14:37
外媒報導，日本晶片製造商鎧俠 (Kioxia) 周五 (23 日) 向東京證交所提交申請首次公開發行(IPO)，在 AI 熱潮推動半導體需求之際，成為民眾熱烈期待的 IPO 案。
報導稱，鎧俠估值預計超過 1.5 兆日元 (103 億美元)。
鎧俠曾訂於 2020 年進行 IPO，由於中美貿易緊張局勢以及新冠疫情爆發，導致全球晶片市場存在不確定性，讓上市計劃推遲。當時鎧俠的目標市值超過 2 兆日元，後來降至 1.7 兆日元。
如今再次登板東京證交所，正逢政府擴大支持晶片產業，以在地緣政治緊張之際，能確保關鍵供應鏈的好時機。
去年鎧俠曾與威騰電子的快閃記憶體業務進行合併談判，但由於鎧俠的股東 SK 海力士反對，使得談判陷入僵局，但是許多業界人士仍認為雙方未來會合併。
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