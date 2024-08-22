〈美股早盤〉9月降息前景升溫 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-22 21:42

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美股主要指數周四 (22 日) 開高，因投資人對美國央行下個月啟動降息周期報有更大期望，與此同時也靜待決策者在全球央行年會上發表談話。

截稿前，道瓊工業指數漲近 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 75 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.3%。

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傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會前，鴿派基調或已提前定下。聯準會 (Fed) 昨公布了 7 月貨幣政策會議紀要，絕大多數決策者強烈傾向在 9 月降息，甚至一些與會者認為 7 月就已具備降息條件。

此外，昨天的公布的非農修正數據顯示，就業市場開始放緩的時間比大眾最初預期的要早得多。交易員加大降息押注，交換利率市場對 Fed 今年內降息幅度的定價達到 106 個基點。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數幾乎沒有增加，表明就業市場逐漸放緩，另外消除部分波動的四周移動均線跌至一個月以來新低。

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示：「投資人可能會忽略今天的『中間路線』申請失業救濟人數，而聚焦下周的通膨數據和輝達 (NVDA-US) 財報。

Larkin 說，最新的申請失業救濟金人數表明，就業市場雖在放緩但有彈性，這應該有助於 Fed 在 9 月的行動中保持在正軌上。

Evercore 分析師 Stan Shipley 則認為，上周初領失業金人數對美國公債殖利率來說是個「哈欠」，儘管這些數據表明就業市場並沒有陷入困境。

Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 指出，Fed 主席鮑爾過去一直利用其傑克森霍爾研討會上的講話，來重新設定外界對 Fed 即將到來的政策變化的預期。

Senyek 表示：「我們的感覺是，鮑威爾將維持溫和基調，並在 9 月會議上發出降息周期開始的訊號。 然而，與期貨市場對 2024 年剩餘時間的預期相反，我們認為鮑爾不會發出降息幅度超過 25 個基點的訊息。」

CFRA 分析師 Sam Stovall 也押注下一輪 Fed 寬鬆周期將以「更為慎重的方式」開始，降息 25 個基點。他指出：「這種『從慢到低』的做法可能意在表明，Fed 並未落後於形勢，但將使其能夠確保通膨的餘燼已經完全熄滅，然後才得出其使命已經完成的結論。 」

截至台北時間周四（22 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.32%，至每股 227.12 美元

天風國際分析師郭明錤周四在社群平台 X(前推特) 發文表示，受限於顯示器與機構等技術挑戰，蘋果摺疊 MacBook 組裝量產時間將大幅延後，最快要到 2027 年底才會開始量產。

百度 (BIDU-US) 早盤股價下跌 3.39%，至每股 86.70 美元

中國科技巨擘百度周四公布 2024 會計年度第二季財報，由於中國經濟低迷拖累企業廣告支出，該季營收成長持平，一方面也反映出百度要往人工智慧 (AI) 轉型路難行。

派樂騰 (PTON-US) 早盤股價上漲 18.15%，至每股 3.97 美元

派樂騰 (Peloton) 周四表示，該公司正在擺脫虧損，並在削減整體虧損的同時，九季以來首次實現銷售額小幅成長。該公司第四季銷售額成長 0.2%，雖然增幅不大，卻是 2021 年假期季以來首次實現營收年增。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.2 萬，預期 23.2 萬，前值 22.8 萬

美國上周續領失業金人數報 186.3 萬，預期 187 萬，前值 185.9 萬

美國 8 月製造業 PMI 初值預期 49.5，前值 49.6

美國 8 月服務業 PMI 初值預期 54.0，前值 55.0

美國 8 月綜合 PMI 初值預期 53.2，前值 54.3

美國 7 月成屋銷售年化總數預期 393 萬戶，前值 389 萬戶

美國 7 月成屋銷售年化月增率預期 0.3%，前值 - 5.4%

華爾街分析：

貝萊德全球固定收益投資長表示，Fed 需要在 9 月會議上大幅降低利率 50 個基點，以重振經濟成長並減輕消費者的債務壓力。他預測 Fed 可能會在 2025 年舉行的一系列會議上以 25 個基點的幅度降息。