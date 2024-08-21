〈永豐金法說〉總資產5年內拚再多1兆元 「併購很吃緣分和銀彈」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 16:21

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近來新光金併購案引起中信金、台新金雙雄之爭，震撼金融圈，永豐金 (2891-TW) 今 (21) 日召開法人說明會，談及併購議題，總經理朱士廷強調，併購很吃緣分和銀彈，永豐維持銀行 + 證券獲利雙引擎，未來併購也會往這個面向持續努力，標的不限海內外；永豐金總資產突破 3 兆元大關，對於下一個兆元目標，朱士廷期許最慢 5 年內達標，不過，資產成長只是過程，終極目標是提升獲利。

金融界再度傳出金金併重磅消息，朱士廷說明，企業追求成長有二種路徑，一是有機成長、二為投資併購，分析整體金控業競爭態勢，主體可能是壽險、銀行、證券，從十幾年前開始，業界開始打造雙引擎，以永豐來說，就是銀行 + 證券，現在就是進入有機成長期，因此經常聽到獲利創新高，就是有機成長的路徑，永豐做了很多努力，包括日前併購柬埔寨微型存款銀行 Amret，帶動資產成長。

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至於為何要走上併購，朱士廷說，不外乎就是為了做得更廣或更深，有些銀行為主體的金控就會想要去併壽險型金控，永豐也是以銀行為主的金控，目前的營運策略就是做得更深，而證券業務近年也越來越大，定調營運模式為銀行 + 證券獲利雙引擎。

朱士廷進一步指出，併購的目的就是希望把資產做大，但這只是其中一個面向，終極目的還是希望獲利、ROE 效率更好，或是獲利絕對金額增加。

朱士廷重申，永豐金併購策略不變，就是以銀行、證券為主，至於是國內或國外，都有可能併購。他說，併購很吃緣分和銀彈，必須天時地利人和，還有價格股東接受及主管機關核可，併購這條路永豐金控會持續去努力。

對於金控同業發起非合意併購，就是俗稱的惡意併購，永豐是否會有危機意識？朱士廷表示，公開收購要達成很多要件，除了主管機關同意外，首先在價格方面願不願意接受，其次對企業本身是否有幫助，從永豐股權結構來看，股東持股其實非常穩定，不論是機構法人或大股東的持股都很穩定，因此，如果真的遇到非合意併購，應該是可以因應，但還是努力先把自己做好，衝刺獲利、ROE，外面的人會做什麼動作只能觀察或追蹤。

永豐金控近年總資產穩健成長，今年 7 月成功突破 3 兆元創下里程碑，對於下一個 1 兆元的展望，朱士廷說，還在構思當中，這與目前獲利模式、未來策略有關，如果資產增加，獲利沒有跟上也不好，一方面要自己賺、一方面則靠併購標的，希望最慢 5 年內再多 1 兆元，不過，他強調，資產成長只是過程，獲利成長程度才是我們最在意的。

回顧永豐金資產躍進的過程，財務長許如玫說明，從 1 兆元邁向 2 兆元大約花了 10 多年的時間，2019 年底突破 2 兆元大關，2024 年 7 月達到 3 兆元，大約花了 3 年半的時間達成 3 兆，這幾年成長幅度非常大。

永豐金 2024 年上半年自結稅後純益達 122 億元，較去年同期大幅成長 20.8%，續創歷史同期新高，每股純益為 0.99 元，年化 ROE 12.84%，每股淨值 15.67 元，而截至今年 1~7 月稅後純益 146.09 億元，前 7 月的獲利已經超越 2020(含) 以前歷年之全年水準。