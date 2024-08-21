〈永豐金法說〉總資產5年內拚再多1兆元 「併購很吃緣分和銀彈」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 16:21
近來新光金併購案引起中信金、台新金雙雄之爭，震撼金融圈，永豐金 (2891-TW) 今 (21) 日召開法人說明會，談及併購議題，總經理朱士廷強調，併購很吃緣分和銀彈，永豐維持銀行 + 證券獲利雙引擎，未來併購也會往這個面向持續努力，標的不限海內外；永豐金總資產突破 3 兆元大關，對於下一個兆元目標，朱士廷期許最慢 5 年內達標，不過，資產成長只是過程，終極目標是提升獲利。
金融界再度傳出金金併重磅消息，朱士廷說明，企業追求成長有二種路徑，一是有機成長、二為投資併購，分析整體金控業競爭態勢，主體可能是壽險、銀行、證券，從十幾年前開始，業界開始打造雙引擎，以永豐來說，就是銀行 + 證券，現在就是進入有機成長期，因此經常聽到獲利創新高，就是有機成長的路徑，永豐做了很多努力，包括日前併購柬埔寨微型存款銀行 Amret，帶動資產成長。
至於為何要走上併購，朱士廷說，不外乎就是為了做得更廣或更深，有些銀行為主體的金控就會想要去併壽險型金控，永豐也是以銀行為主的金控，目前的營運策略就是做得更深，而證券業務近年也越來越大，定調營運模式為銀行 + 證券獲利雙引擎。
朱士廷進一步指出，併購的目的就是希望把資產做大，但這只是其中一個面向，終極目的還是希望獲利、ROE 效率更好，或是獲利絕對金額增加。
朱士廷重申，永豐金併購策略不變，就是以銀行、證券為主，至於是國內或國外，都有可能併購。他說，併購很吃緣分和銀彈，必須天時地利人和，還有價格股東接受及主管機關核可，併購這條路永豐金控會持續去努力。
對於金控同業發起非合意併購，就是俗稱的惡意併購，永豐是否會有危機意識？朱士廷表示，公開收購要達成很多要件，除了主管機關同意外，首先在價格方面願不願意接受，其次對企業本身是否有幫助，從永豐股權結構來看，股東持股其實非常穩定，不論是機構法人或大股東的持股都很穩定，因此，如果真的遇到非合意併購，應該是可以因應，但還是努力先把自己做好，衝刺獲利、ROE，外面的人會做什麼動作只能觀察或追蹤。
永豐金控近年總資產穩健成長，今年 7 月成功突破 3 兆元創下里程碑，對於下一個 1 兆元的展望，朱士廷說，還在構思當中，這與目前獲利模式、未來策略有關，如果資產增加，獲利沒有跟上也不好，一方面要自己賺、一方面則靠併購標的，希望最慢 5 年內再多 1 兆元，不過，他強調，資產成長只是過程，獲利成長程度才是我們最在意的。
回顧永豐金資產躍進的過程，財務長許如玫說明，從 1 兆元邁向 2 兆元大約花了 10 多年的時間，2019 年底突破 2 兆元大關，2024 年 7 月達到 3 兆元，大約花了 3 年半的時間達成 3 兆，這幾年成長幅度非常大。
永豐金 2024 年上半年自結稅後純益達 122 億元，較去年同期大幅成長 20.8%，續創歷史同期新高，每股純益為 0.99 元，年化 ROE 12.84%，每股淨值 15.67 元，而截至今年 1~7 月稅後純益 146.09 億元，前 7 月的獲利已經超越 2020(含) 以前歷年之全年水準。
朱士廷表示，2024 年上半年整體淨收益 329.0 億元，年增 23.8%，在銀行子公司及證券子公司獲利顯著成長的挹注下，創下歷年新高表現。主要受惠於證券手收、財管手收與法金放款手收動能強勁，以及來自於銀行子公司金融交易利得以及證券子公司資本利得的大幅成長。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇