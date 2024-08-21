〈2024自動化展〉AI機器人仿真人組裝120種手工具 助英發提高生產效率

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 18:32

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2024 台灣機器人與智慧自動化展 (TAIROS) 今 (21) 日登場，工研院、精密機械研發中心、金屬中心等三大法人單位，於專館展出 9 項最新機器人技術，其中，「高擬真仿人類雙手協作機器人」能以 AI 辨識工件樣式立即配對組裝程序，讓機器人模仿人類雙手靈活組裝超過 120 種手工具，提高生產效率，目前已與手工具界的隱形冠軍英發合作。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，AI 人工智慧機器人市場正快速成長，根據 Global Information 市調顯示，預計到 2028 年將以 29.9% 的複合年成長率成長至 443 億美元，商機可期。

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為協助製造業加速轉型升級，推動低碳製造，經濟部技術司近 4 年透過科技專案，研發機器人關鍵技術，將人工智慧結合機器人控制協作、模擬感知及整合多元加工製造經驗，協助台灣製造業升級轉型智慧製造。除了製造業領域應用外，未來更可廣泛應用於服務業，為日常生活帶來更多便利和創新。

本次科技研發主題館精選出科專計畫成果 4 大亮點，首先，為發展 AI 人形機器人重要關鍵模組的「高擬真仿人類雙手協作機器人」，工研院開發這套利用 AI 演算法可以自動生成組裝程序，進行大小樣式不同的板手組裝。能精準模仿板手組裝技師的操作動作，其雙手臂能靈活組裝超過 120 種手工具，不僅能提高生產效率，並能有效節省 50% 的治具成本。

第二，金屬中心與德國跨國合作首創「智慧小型化銲接協作機器人」，以資深銲接師傅工藝經驗為基礎，具備雷射 3D 銲道辨識、AI 生成銲點座標技術，能即時擷取銲道 3D 形貌，處理平、横、立、仰等多種高難度銲道，縮短大型結構銲接的國際規範認證時間，目前已經以台灣造船場域驗證，此系統可優化銲接工序，提高施工效率達 90% 以上，領先國際傳統自動化銲接。

該技術已應用於桃園機場第三航廈桁架結構工程，並與國內達明機器人合作生產新一代銲接機器人。

第三則是以 AI 自動生成最佳工作路徑、即時補償變異的 HolonOS，這是一款工業機器人智慧製造核心軟體，採用全新 PC 控制介面操作簡易，能支援國內外各大廠牌機器人，不僅解決製造業跨廠設備整合及製程工藝資料管理的困難，並能提高生產靈活度及效率，滿足少量多樣、彈性生產需求，能將新人訓練時間減少 50%、企業專屬技術保存 90%。

此技術已從工研院衍生新創公司赫侖，亦技轉水五金、廚具、精品刀具、自行車、手工具、汽機車零件等產業，如國內大廠櫻花、六協等，並跨足半導體及航太產業。

第四，不需編寫程式，透過 AR 擴增實境裝置串聯虛擬與真實世界機械手臂的「EASY To Teach」，是由精密機械研究發展中心打造機器人 MR 輔助高效生產解決方案，協助業者解決跨廠牌、遠距及縮短現實環境教導差異性。