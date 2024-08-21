〈2024自動化展〉AI機器人仿真人組裝120種手工具 助英發提高生產效率
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 18:32
2024 台灣機器人與智慧自動化展 (TAIROS) 今 (21) 日登場，工研院、精密機械研發中心、金屬中心等三大法人單位，於專館展出 9 項最新機器人技術，其中，「高擬真仿人類雙手協作機器人」能以 AI 辨識工件樣式立即配對組裝程序，讓機器人模仿人類雙手靈活組裝超過 120 種手工具，提高生產效率，目前已與手工具界的隱形冠軍英發合作。
經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，AI 人工智慧機器人市場正快速成長，根據 Global Information 市調顯示，預計到 2028 年將以 29.9% 的複合年成長率成長至 443 億美元，商機可期。
為協助製造業加速轉型升級，推動低碳製造，經濟部技術司近 4 年透過科技專案，研發機器人關鍵技術，將人工智慧結合機器人控制協作、模擬感知及整合多元加工製造經驗，協助台灣製造業升級轉型智慧製造。除了製造業領域應用外，未來更可廣泛應用於服務業，為日常生活帶來更多便利和創新。
本次科技研發主題館精選出科專計畫成果 4 大亮點，首先，為發展 AI 人形機器人重要關鍵模組的「高擬真仿人類雙手協作機器人」，工研院開發這套利用 AI 演算法可以自動生成組裝程序，進行大小樣式不同的板手組裝。能精準模仿板手組裝技師的操作動作，其雙手臂能靈活組裝超過 120 種手工具，不僅能提高生產效率，並能有效節省 50% 的治具成本。
第二，金屬中心與德國跨國合作首創「智慧小型化銲接協作機器人」，以資深銲接師傅工藝經驗為基礎，具備雷射 3D 銲道辨識、AI 生成銲點座標技術，能即時擷取銲道 3D 形貌，處理平、横、立、仰等多種高難度銲道，縮短大型結構銲接的國際規範認證時間，目前已經以台灣造船場域驗證，此系統可優化銲接工序，提高施工效率達 90% 以上，領先國際傳統自動化銲接。
該技術已應用於桃園機場第三航廈桁架結構工程，並與國內達明機器人合作生產新一代銲接機器人。
第三則是以 AI 自動生成最佳工作路徑、即時補償變異的 HolonOS，這是一款工業機器人智慧製造核心軟體，採用全新 PC 控制介面操作簡易，能支援國內外各大廠牌機器人，不僅解決製造業跨廠設備整合及製程工藝資料管理的困難，並能提高生產靈活度及效率，滿足少量多樣、彈性生產需求，能將新人訓練時間減少 50%、企業專屬技術保存 90%。
此技術已從工研院衍生新創公司赫侖，亦技轉水五金、廚具、精品刀具、自行車、手工具、汽機車零件等產業，如國內大廠櫻花、六協等，並跨足半導體及航太產業。
第四，不需編寫程式，透過 AR 擴增實境裝置串聯虛擬與真實世界機械手臂的「EASY To Teach」，是由精密機械研究發展中心打造機器人 MR 輔助高效生產解決方案，協助業者解決跨廠牌、遠距及縮短現實環境教導差異性。
以可視化與即時回饋縮短教導訓練時間，並減少操作錯誤與撞機風險，為企業所面臨產品多工序需求提供靈活且高效的機器人生產解決方案。未來可應用在創博、台達、UR 等不同廠牌機械手臂上，實現虛實整合控制的創新變革。
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