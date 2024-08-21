加薪！卓榮泰：經濟成果應全民共享 9月討論調整最低薪資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-21 13:29

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行政院長卓榮泰於今 (21 日) 上午出席「台灣機器人與智慧自動化展」暨「台北國際自動化工業大展」開幕典禮。卓榮泰於致詞表示，行政院將引領台灣進入 AI 應用時代，讓 AI 融入各行各業、民生及政府部門。經濟發展的成果要全民共享，他強調下個月（9 月）考慮如何合理調整最低薪資，並期許各產業界一起加薪。

卓榮泰指出，自 520 就任到下週即滿 100 天，他將向國人報告：整個團隊是如何在這段時間積蓄能量，擬定更具體的計劃，及網羅各方意見，向下一個嶄新的目標邁進。

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卓榮泰透露，「台灣智慧自動化與機器人協會」理事長絲國一在 40 年前就成立協會，40 年後的今天，無論是餐廳、旅館，甚至是長照機構都有機器人提供服務，代表產業的巨大進步。台灣的傳統產業與中小企業是政府全力協助和關注的對象，台灣很幸運有護國神山，但更重要的是週邊這些護國產業的累積，中小微企業和傳統產業始終是台灣經濟的命脈。

卓榮泰指出，在經濟部長郭智輝主導下，召開了第一場經濟創新會議，並得出 3 點結論：「留才、引資，打造亞洲資產管理中心」，同時提升台灣的人才儲備。

卓榮泰指出，在幫助中小微企業的過程中，政府不僅有計畫與執行，更要配備足夠經費與預算。明年特別在中小企業的多元振興方案增加經費，已編列 105 億元來幫助產業。政院之所以能這樣做，是因為今年的經濟成長令人滿意，尤其是第二季的經濟成長率高達 5.09％。

卓榮泰表示，台灣在智慧產業方面已佔據世界市場的領先地位，在硬體建設和製造上領先，未來也將逐步加強軟體應用。行政院計劃將台灣引領進入 AI 應用時代，讓 AI 不僅僅限於製造業，而是融入各行各業、民生，甚至是政府部門。