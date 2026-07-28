惠譽點名民營銀行評等穩健！看好併購發酵、調升台新與永豐金為「正向」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-28 15:36

惠譽信評今 (28) 日指出，預期台灣民營銀行的評等將大致維持穩定，主要受惠於具韌性的經營環境、穩健的財務表現，以及充足的資本與流動性。半導體及人工智慧相關產品的強勁需求，應可支撐台灣經濟，並維持正向評等與穩定的經營環境分數及銀行的穩定評等。

併購潮「利多」金融業！惠譽率先調升台新與永豐金至「正向」評等。（圖：shutterstock）

惠譽看好併購活動正為部分發行人帶來正向動能，並於 2026 年 5 月將台新國際商業銀行、永豐商業銀行及永豐金融控股股份有限公司的評等展望由穩定調整為正向，反映了惠譽預期在規劃中的合併完成後，其業務擴張及獲利能力將有所提升。惠譽認為，除非台灣的出口面臨全球需求轉弱，導致嚴重且持續的經濟下行，進而使銀行財務狀況明顯惡化，否則銀行評等的下行風險有限。

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儘管台灣主要的貿易夥伴美國及中國大陸的經濟成長有所放緩，台灣的經營環境仍受惠於強勁的外部需求。惠譽已將台灣 2026 年 GDP 成長率預測由 6.9% 上調至 9.4%，並將 2027 年的預測由 4.0% 上調至 4.8%。惟經營環境分數仍受到銀行業高度分散的限制，這使得銀行難以大幅改善財務表現。然而，若經濟韌性持續增強且地緣政治緊張局勢緩解，該分數仍有上升空間。