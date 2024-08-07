永豐金前7月獲利146億元續創同期新高 EPS 1.18元

永豐金 ( 2890-TW ) 今 (7) 日公布 7 月自結單月稅後純益 24.05 億元，月增 35.7%、年增 1.3%，累計前 7 月稅後純益 146.09 億元，續創歷年同期新高，年增 17.4%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.18 元。

永豐金 7 月稅後純益較上月增加 6.33 億元、35.7%，公司說明，主要因 6 月認列未分配盈餘稅 7.85 億元，本月則無此因素。

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永豐金主要子公司永豐銀行 7 月稅後純益 15.86 億元，月減 2.06 億元，主要因手續費收入略降，以及因應放款量增之提存費用增加所致，累計前 7 月稅後純益 113.23 億元。