永豐金前7月獲利146億元續創同期新高 EPS 1.18元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-07 19:02
永豐金 (2890-TW) 今 (7) 日公布 7 月自結單月稅後純益 24.05 億元，月增 35.7%、年增 1.3%，累計前 7 月稅後純益 146.09 億元，續創歷年同期新高，年增 17.4%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.18 元。
永豐金 7 月稅後純益較上月增加 6.33 億元、35.7%，公司說明，主要因 6 月認列未分配盈餘稅 7.85 億元，本月則無此因素。
永豐金主要子公司永豐銀行 7 月稅後純益 15.86 億元，月減 2.06 億元，主要因手續費收入略降，以及因應放款量增之提存費用增加所致，累計前 7 月稅後純益 113.23 億元。
永豐金證券 7 月稅後純益 7.82 億元，月成長 15%，公司說明，主要受惠於手續費收入及股利收入增加所致，累計前 7 月稅後純益 36.88 億元。
永豐金前 7 月累計稅後純益 146.09 億元，年增 17.4%，主要受惠於今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆創歷年同期新高。
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