Fed傳聲筒：9月降息大勢已定 降息幅度成焦點

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-15 02:30

‌



有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 周三 (14 日) 撰文表示，7 月消費者物價指數 (CPI) 報告已經替 Fed 下個月降息鋪平道路，而且也在一定程度上減少對首次降息的異議，預料 Fed 會聚焦討論降息 1 碼 (25 個基點) 還是兩碼(50 個基點)。

Timiraos 表示，之所以降息規模可能成為討論焦點，是因為美國就業市場最近顯示出潛在的疲軟跡象，但周三公布的通膨數據並沒有解決這一爭論。他表示，這場辯論可能將由就業市場報告來決定，包括每周的失業金申請人數和即將在 9 月 6 日出爐的 8 月非農就業報告。倘若要降息 2 碼，就要看就業市場是否出現不好的情況。

‌



文章提到，儘管 CPI 報告溫和，但 7 月住房成本的穩步上升可能會削弱對這份報告的樂觀情緒。不過，Fed 官員先前已經表示，他們準備在 9 月開始降息，部分原因是 5 月和 6 月的通膨數據也溫和得多。

Fed 青睞的通膨指標－個人消費支出 (PCE) 物價指數 7 月的數據將在本月稍晚公布。此外，Fed 官員在 9 月 17 日至 18 日的會議之前，還有 8 月的 CPI 報告可供參考。

Timiraos 認為降息幾乎不可避免，屆時會議的焦點將轉向降息決定是否一致，以及決策者預料將多大幅度降息。而且在 9 月會議上，Fed 官員還會提交新的經濟和利率預測，這也顯示他們預料在今年 11 月和 12 月的最後兩次會議上會進行多少次降息，溫和的通膨數據可能使得今年 3 次降息的基本情況變得更為可能。

他還說，就在 Fed 在 7 月會議前夕，7 月的 CPI 報告看起來可能是 9 月降息前的最後一個障礙。但自那以後，意外疲軟的就業市場數據表明，即使 CPI 報告表現堅挺，降息依然是高機率事件。

在 7 月會議結束後，Fed 主席鮑爾曾表示，Fed 官員不會僅依賴單一數據點，而是在決定 9 月是否降息時考慮經濟數據的「整體性」。就在會議結束兩天后，美國勞工部報告稱，7 月的招聘放緩，失業率上升至 4.3%。