〈快訊〉美7月CPI年升2.9% 略低預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-14 20:47

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美國勞工統計局 (BLS) 周三 (14 日) 公布數據顯示，7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.9%，略低市場預期與前值的 3.0%；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，但高於前值的 - 0.1%。數據公布後，美股指數期貨小幅走低、交易員也下調聯準會 (Fed) 降息預期。

聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 7 月年升 3.2%，符合市場預期，略低前值的 3.3% ；按月來看核心 CPI 成長 0.2%，符合市場預期，略高前值的 0.1%。

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