〈快訊〉美7月CPI年升2.9% 略低預期
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-14 20:47
美國勞工統計局 (BLS) 周三 (14 日) 公布數據顯示，7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.9%，略低市場預期與前值的 3.0%；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，但高於前值的 - 0.1%。數據公布後，美股指數期貨小幅走低、交易員也下調聯準會 (Fed) 降息預期。
聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 7 月年升 3.2%，符合市場預期，略低前值的 3.3% ；按月來看核心 CPI 成長 0.2%，符合市場預期，略高前值的 0.1%。
美國 7 月 CPI 連續第四個月下降，且低於市場預期與前值 (皆為 3%)；美國 7 月核心 CPI 年增率創自 2021 年初以來的最低增速，也低於前值。數據顯示，美國通膨增速正在放緩，Fed 很快就會降息，但降息幅度可能不如交易員所希望的那麼大。
報告公布後，美股三大主要指數期貨小幅走跌，標普 500 指數期貨下跌 0.14%，那斯達克 100 指數期貨下跌 0.19%、道瓊指數期貨下跌 0.1%；美元指數短線走低，暫報 102.31；美國 10 年期公債殖利率跌至 3.83%。
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