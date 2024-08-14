市場押注Fed降息速度比ECB快 歐元匯率升近今年內新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-14 20:06

‌



歐元兌美元匯率周三 (14 日) 一度升至 1 歐元兌 1.1029 美元，創下今年 1 月 2 日以來新高，原因是市場預期美國聯準會 (Fed) 未來幾個月降息的幅度將超過歐洲央行 (ECB)。市場靜待美國稍晚公布最新重磅通膨數據，以進一步證明 Fed 可能在下個月開始鬆綁貨幣政策。

貨幣市場目前的走勢顯示，Fed 到 12 月可能降息超過 100 個基點，而 ECB 的降息幅度為 70 個基點。儘管 ECB 已在 6 月降息 1 碼 (25 個基點)，但交易員認為 Fed 最終有可能採取更激進的寬鬆政策，可能在 9 月降息 2 碼 (50 個基點)。

‌



荷蘭國際集團 (ING) 外匯策略師 Franceso Pesole 表示，這是歐元「更持久上漲趨勢的開始」。在利差收窄和風險情緒穩定的背景下，歐元兌美元匯率短期內有望升至 1.12 美元。

自 8 月初以來，歐元兌美元升值約 2%，此前美國 7 月的就業報告疲弱，交易員加大對 Fed 降息的押注。截稿前，歐元匯率升至 1.10 美元，接近今年新高 1.1054 美元。

不過，並非所有策略師都相信，市場對央行周期的定價將保持不變。DZ Bank 外匯和貨幣政策研究主管 Sonja Marten 認為，Fed 在 9 月降息 2 碼的可能性很小，同時表示德國經濟疲軟，歐元也沒有基本面上漲的理由