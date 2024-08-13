美7月PPI增速全面放緩 服務成本今年以來首降

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-13 20:43

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美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 增幅低於預期，其中服務成本今年以來首次下滑，進一步鋪平聯準會(Fed)9 月降息的道路。

美國勞工統計局 (BLS) 周四 (13 日) 公布數據顯示，7 月 PPI 年增 2.2%，低於市場預期的 2.3%，前值自 2.6% 上修至 2.7%；按月來看成長 0.1%，低於市場預期與前值得 0.2%。數據表現疲軟，交易員上調對聯準會 (Fed) 降息的押注。

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7 月 PPI 年增 2.2%，低於預期。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源的 7 月核心 PPI 年增 2.4%，低於市場預期的 2.7%，也不及前值 3.0%；按月來看成長 0%，低於市場預期的 0.2%，為 4 個月來最溫和漲幅，前值自 0.4% 下修至 0.3%。

7 月核心 PPI 年增 2.4%，也低於市場預期。(圖：ZeroHedge)

服務業成本今年首見下滑 商品通膨反彈

PPI 報告還顯示，7 月服務成本月減 0.2%，為今年內首見且降幅為 2023 年 3 月以來最大，反映機械和汽車批發商的利潤率下降。不過 7 月商品價格月增 0.6%，創今年 2 月以來最大增幅，原因是汽油成本上升；7 月需求能源指數月增 1.9%。

7 月服務業成本月減 0.2%，為今年內首見且降幅為 2023 年 3 月以來最大。(圖：ZeroHedge)

儘管如此，剔除食品、能源和貿易之後，更穩定的衡量標準現是，PPI 價格月增 0.3%，創 3 個月來最大增幅，按年來看成長 3.3%。

剔除食品、能源和貿易，7 月 PPI 價格月增 0.3%，創 3 個月來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

不過值得注意的是，PPI 報告中用於計算 Fed 偏好通膨指標─個人消費支出 (PCE) 物價指數─的類別整體上比較溫和。

觀察報告細項，在這些類別中，7 月醫生護理費用和機票費用下降而醫院門診費用持平，同月投資組合管理服務價格則成長 2.3%。

另外用於中間需求的加工產品成本在 7 月成長 0.7%，創今年 2 月以來最大漲幅，主要是受到柴油成本上漲帶動。

最終服務需求的疲軟反映出，在 6 月大幅成長後，7 月利潤率出現逆轉。不包括貿易服務在內，7 月批發價格成長 0.3%。

9 月降息樂觀 1 碼或 2 碼成爭論焦點

通膨壓力逐漸消散，不過經濟衰退擔憂仍在，華爾街普遍預估，Fed 將從 9 月開啟降息周期，但對於降息的幅度仍存在巨大分歧。根據芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼 (25 個基點) 和 2 碼 (50 個基點) 機率基本持平。

圖：芝商所 FedWatch 工具

美銀首席策略師 Michael Hartnett 上周曾表示，由於「長期居高不下的實際利率正在緩慢而深刻地損害美國消費者和就業市場」 全球降息不再是「是否」或「何時」的問題，而是一個「降息是否有效」的問題。 Hartnett 認為需要大幅降息才能阻止美國步入衰退。

宏觀避險基金 MKP Capital Management 副首席投資長 Richard Lightburn 表示：「如果 Fed 降息 1 碼和 2 碼的機率各占一半，那麼不確定性就最大了。這說明市場真的不知道接下來會發生什麼，這意味著波動仍將持續。」