必和必拓智利銅礦場勞資談判破局 工人宣布罷工

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-13 20:29

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根據外媒周二 (13 日) 報導，必和必拓集團 (BHP Group) 智利 Escondida 銅礦場工人未能達成薪資協議，因此將於周二開始罷工。此舉替這家全球最大銅礦企業的停產打下基礎。

根據工會聲明，經過五天的調解談判後，2,400 名員工拒絕必和必拓提出為期 3 年的合約，因此會在智利時間周二早上八點開始罷工。

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此舉不僅將讓占全球銅礦開採總量約 5% 的必和必拓暫停運營，其運輸方面也備受影響，不過另一方面也可能緩解近幾個月來受全球經濟前景黯淡影響而大幅下跌銅期貨的壓力。

據了解，Escondida 每年生產 100 多萬噸銅，是迄今為止最大的銅供應商。一些分析師預估，必和必拓集團今年將取代智利國營銅礦公司 (Codelco) 成為全球最大的銅生產商。

雖然智利工人的集體談判往往會以邊緣政策或最後一刻談攏協議，但 Escondida 過去曾發生過長時間的停工，包括 2017 年 44 天的罷工。

對於上述報導，必和必拓並未立即置評。

今年 5 月，倫敦交易的基準銅飆升至創紀錄新高，看漲的投資人押寶銅供應短缺。這鼓舞工會替其成員尋求一份意外之財。但自那以來，銅價已回落約 19%，在一定程度上削弱這種槓桿作用，因為企業希望避免在周期性和資本密集型業務中大幅增加固定成本。

儘管如此，必和必拓與礦場工人談判進行之際，全球銅精礦供應緊張——Escondida 生產的原物料供應給冶煉廠——不過精煉金屬市場目前供應充足。