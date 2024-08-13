WSJ：華為將推新AI晶片昇騰910C 挑戰輝達、克服美國限制

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-13 20:05

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《華爾街日報》(WSJ) 周二 (13 日) 援引知情人士消息報導，近幾周中國網路公司和電信營運商一直在測試華為最新的處理器昇騰 910C(Ascend 910C)。據悉，華為對潛在客戶說，這款新的晶片與輝達 (NVDA-US) 去年推出的 H100 相當，H100 因受到美國去年推出的限制新規而未在中國上市。

報導指出，華為在中國數十億美元的資金扶植下，已經成為人工智慧 (AI) 等領域的本土冠軍企業，也是北京政府努力「刪除」美國技術的關鍵部分。

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不過知情人士透露，華為目前的晶片有生產延遲的情況。因為該公司有面臨美國進一步限制的可能，製造設備和 AI 硬體中使用的最新記憶體晶片恐怕會被新規剝奪。

據了解，包括 Tik Tok 母公司字節跳動、搜尋引擎巨擘百度 (BIDU-US)(9888-HK) 和中國移動 (600941-CN) 在內的公司正在就拿到昇騰 910C 晶片進行初步討論，目前初估訂單可能會超過 7 萬個晶片，總價值約為 20 億美元，華為力拚最快在 10 月開始出貨。

知情人士警告，最終的採購可能和最初的計畫有所不同，交貨時間也可能會改變。對於上述報導，華為代表拒絕置評請求。

在美國限制下，輝達只能賣給中國「降規版」H20 晶片，相比之下 OpenAI、亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOGL-US) 等輝達在美國的客戶很快就能用到最新的 Blackwell 晶片和 GB200 系列，效能要不只比「降規版」強數倍，也比輝達現有晶片還優秀。

知情人士透露，輝達正在研究一款替中國量身訂造的晶片「B20」，但倘若白宮收緊相關規定，這款晶片設計恐怕難讓美國同意對中國出口。

產業研究公司 SemiAnalysis 分析師 Dylan Patel 表示，華為的昇騰 910C 是技術進步象徵，可能比輝達的 B20 表現還好。如果華為能夠順利生產新的晶片，輝達卻遲遲無法銷售新款晶片，後者恐怕會迅速丟了中國市占。

SemiAnalysis 還預估，如果美國未來沒有祭出對中國的新限制，華為明年至少可能生產 140 萬片 910C 晶片。

報導還提到，中國客戶一開始對輝達的 H20 晶片並沒有多大興趣，因為不確定這款晶片是否會優於華為的新產品。不過仍有些客戶加大對 H20 晶片的訂單，一方面是測試結果良好、輝達也降低售價，另一方面是考慮到華為新款晶片可能生產困難。

SemiAnalysis 預估輝達今年在中國銷售逾 100 萬片 H20 晶片，價值約 120 億美元，數量幾乎是華為昇騰 910B(Ascend 910B) 預期銷量的兩倍。