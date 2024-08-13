〈美股早盤〉美7月PPI數據報喜 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-13 21:45

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美股主要指數周二 (13 日) 開高，此前美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 降溫，透露通膨壓力減弱，市場期待已久的降息有望在 9 月到來。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 230 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 210 點或近 1.3%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲近 1.5%。

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重磅通膨數據消費者物價指數 (CPI) 周三 (14 日) 出爐前，PPI 就先帶來好消息。7 月 PPI 報告中用於計算聯準會 (Fed) 青睞通膨指標─個人消費支出 (PCE) 物價指數─的類別整體上來看增幅溫和。該數據提振美股主要指數期貨盤前普遍走揚、公債殖利率和美元指數齊走跌。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 表示：「這些數據中沒有任何跡象表明，Fed 下個月將毫不猶豫地降息。也就是說，明天公布的消費者通膨數據與近期政策預期的相關性要大得多。」

近期物價壓力的緩解增強 Fed 官員的信心，可以開始降低借貸成本，同時將注意力重新集中在顯示出更大放緩跡象的就業市場。利率期貨顯示，交易員預估 Fed 將在 9 月政策會議上降息 37 個基點，到年底總共降息 104 個基點。

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Paul Ashworth 表示：「PPI 疲軟是不錯的數據。然而，這與 Fed 希望的核心 PCE 年增率低於 2% 的目標是一致的。」

花旗集團策略師表示，美國科技股面臨「巨大壓力」，儘管過去一個月出現拋售，但投資人的部位仍然看漲。該行分析師 Chris Montagu 領導的團隊表示，追蹤科技股占主導地位的那斯達克 100 指數期貨仍有價值約 225 億美元的多頭部位。

截至台北時間周二（13 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.90%，至每股 112.18 美元

《華爾街日報》(WSJ) 周二援引知情人士消息報導，近幾周中國網路公司和電信營運商一直在測試華為最新的處理器昇騰 910C(Ascend 910C)。據悉，華為對潛在客戶說，這款新的晶片與輝達去年推出的 H100 相當，H100 因受到美國去年推出的限制新規而未在中國上市。

家得寶 (HD-US) 早盤股價下跌 0.69%，至每股 343.41 美元

美國家具零售巨擘家得寶周二美股盤前公布亮眼財報，但警告由於高利率和消費者不確定性抑制需求，今年下半年的銷售將比預期弱。該公司表示，目前預估今年全年營收會比去年下降 3% 至 4%，比先前預期的年減約 1% 更疲弱。

通用汽車 (GM-US) 早盤股價下跌 0.72%，至每股 42.68 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周二表示，由於擔心防鎖死煞車 (ABS) 系統意外啟動，通用汽車將在美國召回 21469 輛電動 SUV，並將透過無線更新解決該問題。該汽車安全監管機構補充說，這次召回將影響通用汽車 2023 年至 2024 年生產的凱迪拉克 Lyriq 全輪驅動車型。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 PPI 年增率報 2.2%，預期 2.3%，前值 2.7%

美國 7 月 PPI 月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 7 月核心 PPI 年增率報 2.4%，預期 2.7%，前值 3.0%

美國 7 月核心 PPI 月增率報 0.0%，預期 0.2%，前值 0.3%

華爾街分析：

高盛集團全球市場部董事總經理兼策略專家 Scott Rubner 日前表示，隨著系統性基金的拋售壓力緩解，以及公司加大股票回購力道，投資人將在 8 月底迎來一個短暫的逢低吸納美股的窗口期。