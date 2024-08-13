星巴克挖角Chipotle高層擔任執行長 早盤股價飆逾20%

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-13 23:14

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星巴克周二 (13 日) 任命前美國墨西哥捲餅速食連鎖餐廳 Chipotle 執行長尼科爾 (Brian Niccol) 為新任執行長兼董事長，接替上任一年多的納拉辛漢 (Laxman Narasimhan)。消息傳出後，兩家餐廳周二早盤股價兩樣情，截稿前星巴克(SBUX-US) 暴漲逾 20%、Chipotle Mexican Grill(CMG-US)股價暴跌逾 11%。

根據星巴克最新聲明，尼科爾將於 9 月 9 日開始任職，在此之前將由現任財務長帶領公司。星巴克換掛帥消息最早在美股盤前公布，當時該股創紀錄飆漲 23%。

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據了解，維權投資人艾略特 (Elliott Investment Management) 和 Starboard Valu 分別增加星巴克持股，導致領導高層重組。此前星巴克連續兩季同店銷售下滑，其股價今年暴跌 20%。

星巴克獨立董事長霍布森 (Mellody Hobson) 周二接受 CNBC 採訪時表示，該公司幾個月前就開始討論公司領導層問題，並淡化維權投資人艾略特的影響。霍布森說：「有時候你必須做出艱難的決定，而這些艱難的決定是正確的。這不一定是因為外部力量。」

對此，艾略特則在聲明中表示樂見尼科爾上任，指出星巴克往轉型邁出一步。

雖然星巴克前執行長舒茲 (Howard Schultz) 沒有董事會席位，也沒有在公司內部擔任正式職務，但星巴克的第六大股東發表了一份支持新任執行長的聲明。霍布森說，她一周前把這個決定告訴了舒茲，他也表示贊同。

霍布森說，董事會尚未制定具體的轉虧為盈的計畫，敦促大家保持耐心。她說：「尼科爾還沒坐到位置上，但會讓他坐到位置上，然後拿出計畫。尼科爾將是制訂策略的人，董事會將負責管理。我可以想像，他會按照自己的職責看待所有事情。」

不過星巴克執行長的位置似乎不好坐。Vital Knowledge 的分析師 Adam Crisafulli 寫道：「該公司的執行長職位一直是個旋轉門 (Revolving door)。」

尼科爾於 2018 年加入 Chipotle 擔任執行長，當時該連鎖餐廳在一系列食品安全問題和來自阿克曼 (Bill Ackman) 等維權投資人的壓力。

不過最近幾季，Chipotle 的表現優於競爭對手，在其他公司因需求下降而步履維艱的情況下，仍成功吸引了客人上門用餐。截至周一收盤，Chipotle 的股價今年上漲 20% 以上。在加入 Chipotle 之前，尼科爾是 Taco Bell 的執行長。

Baird 分析師 David Tarantino 在一份研究報告中表示：「我們認為尼科爾是一位傑出的主管，因為他自 2018 年加入 Chipotle 以來，一直在推動公司取得強勁的業績。 」