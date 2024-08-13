巴菲特又能驕傲了！賣蘋果賺近600億美元 波克夏得納稅150億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-08-13 13:30

‌



根據最新報導，股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏 (Berkshire Hathaway) 控股公司今年第二季大幅減持蘋果 (AAPL-US) 股票，預計將貢獻高達 150 億美元的稅款，有感舒緩美國 2 兆美元的聯邦赤字負擔。

在第二季，波克夏實現了 596 億美元的應稅收益，幾乎全部來自於蘋果股票的銷售。該公司將其在蘋果的持股減半，賣出了約 3.89 億股，剩餘約 4 億股。由於波克夏的蘋果股票成本基礎僅為每股 34 美元，而根據《巴隆周刊》估算，該公司在第二季平均銷售價格約為 186 美元，這意味著每股收益超過 150 美元，總計約收益 590 億美元。

‌



假設聯邦及州的稅率為 25%(包括 21% 的企業稅率)，波克夏預計將支付約 150 億美元的稅款。此外，波克夏第一季也因出售蘋果持股 (規模較小) 而實現 140 億美元的收益，進一步增加了稅務負擔。

波克夏的稅務情況相當複雜，其財報中的所得稅費用包括現金稅和遞延所得稅。去年，該公司的現金稅支付接近 80 億美元，隨著蘋果股票的銷售，這一數字將可能大幅上升。

巴菲特在今年的年度會議上表示，他對公司向美國財政部繳納的稅款感到自豪，並指出這是公司在美國成功運營的結果。他提到，波克夏去年向財政部支付了超過 50 億美元的稅款。